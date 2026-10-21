Прокурор попал под служебное расследование в Костанайской области
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В Сети появилась информация о том, что в отношении районного прокурора в Костанайской области проводится служебное расследование. Ее прокомментировали в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.
"Прокурор Федоровского района Костанайской области Ерлан Майоров попал под служебное расследование из-за подозрений в физическом насилии в отношении жены", - пишет Telegram-канал Halyqstan.
В прокуратуре Костанайской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что в отношении прокурора Федоровского района проведено служебное расследование, по результатам которого факт не подтвердился.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445630-prokuror-popal-pod-sluzhebnoe-rassledovanie-v-kostanayskoy-oblasti/
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