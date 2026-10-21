Рынок "Жетысу-Семиречье" начали сносить в Алматы (фото)

В Алматы под снос попал крупный рынок "Жетысу-Семиречье". Демонтаж начал сам собственник после решения суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, под снос попали торговые площади рынка, который расположен в микрорайоне Кайрат Турксибского района.

В ходе проверки было установлено, что ТОО "Статус Construction" за отсутствием разрешительных документов построило торговые помещения общей площадью 56,4 тыс. кв. м.

Рынок "Жетысу-Семиречье". Фото: акимат Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений. Вследствие неисполнения требований предписания управлением был подан иск на снос в СМЭС города Алматы, после чего последовали судебные разбирательства", - говорится в сообщении.

Постановлением Алматинского городского суда решение СМЭС о сносе незаконных объектов оставлено без изменения и материалы поступили на исполнение в Департамент юстиции.

Демонтаж объектов начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

Снос рынка "Жетысу-Семиречье". Фото: акимат Алматы

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