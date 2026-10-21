Рынок "Жетысу-Семиречье" начали сносить в Алматы (фото)
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В Алматы под снос попал крупный рынок "Жетысу-Семиречье". Демонтаж начал сам собственник после решения суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По информации Управления градостроительного контроля Алматы, под снос попали торговые площади рынка, который расположен в микрорайоне Кайрат Турксибского района.
В ходе проверки было установлено, что ТОО "Статус Construction" за отсутствием разрешительных документов построило торговые помещения общей площадью 56,4 тыс. кв. м.
"В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений. Вследствие неисполнения требований предписания управлением был подан иск на снос в СМЭС города Алматы, после чего последовали судебные разбирательства", - говорится в сообщении.
Постановлением Алматинского городского суда решение СМЭС о сносе незаконных объектов оставлено без изменения и материалы поступили на исполнение в Департамент юстиции.
Демонтаж объектов начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445618-rynok-zhetysu-semireche-nachali-snosit-v-almaty-foto/
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