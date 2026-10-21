Еще два Дворца школьников открыли в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об открытии новых Дворцов школьников.

Аким столицы сообщил, что открытие государственных учреждений состоялось по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

"По поручению главы государства открыли в столице еще два государственных Дворца школьников – многофункциональные комплексы TANYM ART и TANYM SPORT. Они направлены на развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей. В каждом из трехэтажных зданий общей площадью 12 тыс. 225 кв.м предусмотрены бассейн, спортивные и концертные залы, учебные кабинеты, коворкинг-зоны и другое. В комплексах планируется организовать занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическому направлению", - написал Женис Касымбек в соцсети.

Фото: gov.kz

В рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева в столице уделяется особое внимание социальной инфраструктуре. Ежегодно открываются новые школы, детсады, Дворцы школьников.

Фото: gov.kz

"Сегодня с министром туризма и спорта РК Ерболом Мырзабосыновым и министром просвещения РК Жулдыз Сулейменовой посетили Дворцы школьников. Побеседовали с детьми, ознакомились с работой центра. В мероприятии также приняли участие известные спортсмены: серебряный призер чемпионатов мира и Азии по дзюдо Абиба Абужакынова, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзовый призер Олимпиады в Токио Камшыбек Кункабаев, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай", - написал Женис Касымбек.

Фото: gov.kz

Аким добавил, новые государственные комплексы позволят расширить инфраструктуру дополнительного образования столицы, создать условия для эффективной организации досуга детей и развития их способностей. Кроме того, в каждом комплексе предусмотрено создание более 100 рабочих мест.

Фото: gov.kz

"Комплекс TANYM ART расположен в районе Сарыарка по ул. Бейбарыс султан, 15. Комплекс TANYM SPORT находится в районе Алматы по ул. Тулебаева, 3. Ранее в городе открыли четыре Дворца школьников, в том числе за счет частных инвестиций. Работы в данном направлении продолжим", - заключил Женис Касымбек.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.