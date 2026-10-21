"Снимали новый асфальт и брусчатку": ремонт центральной площади затянулся в Темиртау (видео)

Жители Темиртау недовольны затянувшимся ремонтом центральной улицы, который начали еще в 2024 году и должны были завершить до этой зимы, передает сайт телеканала КТК.

Темиртауский активист Ирина Джакупбекова рассказала телеканалу, что большую часть строительного сезона работы на центральной улице не велись из-за реконструкции теплосетей.

"Зачем вы начинаете проекты по благоустройству, когда у вас не готовы тепловые сети? Сделайте тепловые сети, отложите этот проект еще на 2-3 года. Начали делать благоустройство, они вспомнили, что у нас магистрали все гнилые. Из-за этого, конечно, работы все встали", - рассказала Ирина Джакупбекова.

О том, что в Темиртау большая часть коммуникаций изношена, в городе знает, пожалуй, каждый. Но, несмотря на это, там начали реконструкцию центральной площади.

"На ремонт из бюджета выделили 9,5 млрд тенге. Затем работы на некоторых участках стали останавливать, а на других и вовсе снимать уложенную брусчатку и новый асфальт. Все для того, чтобы добраться до аварийных труб", - говорится в сюжете.

Активисты жалуются, второй год жители вынуждены терпеть неудобства из-за закрытых дорог и объездов, а бизнесмены, чьи точки расположены на въезде в город, считают убытки.

В акимате успокаивают, терпеть осталось совсем недолго - и уже будущим летом темиртаусцы смогут по достоинству оценить обновленную площадь.

"Сейчас остались участки - это МАФы, это укладка тротуарной плитки бульварной части в центре. Переносится, 2027 год ориентировочно. Думаем, до конца мая закончатся работы", - заверила заведующая сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темиртау Адина Искакова.

Источник: КТК

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