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    Кристина Лукашева
    Редактор

    Миннауки ответило на жалобы студенток в Алматы из-за задержки выплат на питание (видео)

    Опубликовано:

    Студентки
    Студентки. Кадр из видео: КТК

    В Алматы студентки женского пединститута пожаловались на задержку ежемесячных выплат на питание. В Миннауки заявили, что в будущем эти средства могут вовсе исключить, передает сайт телеканала КТК.

    Студентки рассказали телеканалу, что все нужные документы подготовили, а вот средства за питание до сих пор не поступили на счета.

    "Очень грустно. Беспокойство за то, где деньги. Почему нет никакой информации? Это за счет трехразового питания раньше было, но сейчас именно выплачивается денежно. Всем курсам задерживают питание", - заявила студентка КазНацЖенПУ Ксения Бакаева.

    По словам учащихся, выплаты на питание не поступают уже 20 дней. Эти деньги студенты получают отдельно от стипендии. Каждый месяц им доплачивают 75 тыс. тенге.

    В университете заявляют: все необходимые документы уже оформили и направили в финансовый центр. Однако средств до сих пор нет.

    При этом в Министерстве науки и высшего образования задержку отрицают. Там добавили: сейчас рассматривается вопрос вообще отменить дополнительные выплаты на питание.

    "На сегодняшний день расходы на питание выплачиваются студентам университета в штатном режиме. В настоящее время министерством рассматривается вопрос об исключении компенсации расходов на питание для студентов университета, зачисленных начиная с 2027–2028 учебного года. Данная мера касается только вновь поступающих студентов и не затрагивает тех, кто был зачислен ранее", - отметили в Миннауки.

    Источник: КТК

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    Миннауки ответило на жалобы студенток в Алматы из-за задержки выплат на питание (видео)

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