Самолет FlyArystan не долетел до Павлодара и вернулся в Алматы: что произошло

Казахстанцы рассказали, что самолет FlyArystan, направлявшийся в Павлодар, вернулся в Алматы. В авиакомпании объяснили, почему самолет изменил маршрут, передает NUR.KZ.

Пользователь Threads meirkmz рассказал, что самолет, летевший из Алматы в Павлодар, вернулся в южную столицу.

"Рейс Алматы-Павлодар. Не долетев 300 км до Павлодара, самолет возвращается в Алматы", - написал казахстанец.

Авиакомпания прокомментировала ситуацию в официальном Telegram- канале.

"Рейс FS-7131 из Алматы в Павлодар от 20 октября 2026 вернулся в Алматы и отменен, обратный рейс FS-7132 также отменен.

Причиной стала невозможность провести противообледенительную обработку воздушного судна в аэропорту Павлодара. Во время полета прогноз погоды в Павлодаре ухудшился: прогнозировались осадки, при которых обработка обязательна перед взлетом. Чтобы предотвратить ситуацию, при которой рейс не может безопасно вылететь из Павлодара, было принято решение вернуться в Алматы.

О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно", - заявили в авиакомпании.

В пресс-службе объяснили, что при осадках и температуре около 0 градусов на поверхности самолета образуются лед, иней или снег, которые ухудшают аэродинамические характеристики крыла.

Противообледенительная жидкость удаляет отложения и защищает от их повторного образования. Требования безопасности полетов не допускают вылет без обработки в таких условиях.

Пассажирам напомнили, что они могут оформить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или полный возврат стоимости билета.

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