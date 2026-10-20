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    Дилара Аронова
    Редактор

    Автомобилям на летней резине запретили движение по трассам в двух областях Казахстана

    Опубликовано:

    Дорога ночью
    Дорога ночью. Фото: Tony Rowell/Getty Images

    Движение на нескольких трассах в Восточно-Казахстанской области и области Абай ограничили для автомобилей на летней резине. Это произошло из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

    Как сообщили в "КазАвтоЖол", 20 октября 2026 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, оснащенных летними шинами, на следующих участках автодорог республиканского значения:

    • Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ: км 1013 - 1062 (граница области Абай - пост "Рубеж", км 1089 - 1191 (Усть-Каменогорск - Шемонаиха), км 1194 - 1212 ( Шемонаиха - граница РФ);
    • Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи: км 7 - 166 (Ушановское - Алтай);
    • Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ: км 15 - 105 (Белоусовка - Риддер);
    • Усть-Каменогорск - Семей: км 12 - 45 (поворот на село Казачье в ВКО - село Таврия), км 48 - 103 (село Таврия - граница области Абай).

    Ориентировочное время открытия дорог - 21 октября 2026 года в 08:00.

    Кроме того, в 21:00 в ВКО в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на следующем участке автодороги республиканского значения:

    • KZ16-01 Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, км 7 - 166 (село Ушановское - Алтай).

    Ориентировочное время открытия дороги - 21 октября 2026 года в 08:00.

    Также в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, оснащенных летними шинами, на следующих участках автодорог республиканского значения в области Абай:

    • Усть-Каменогорск - Семей км 103 - 198 (граница ВКО - Семей);
    • Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, км 971 - 1013 (Калбатау - граница ВКО).

    Ориентировочное время открытия дорог - 21 октября 2026 года в 08:00.

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    Автомобилям на летней резине запретили движение по трассам в двух областях Казахстана

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