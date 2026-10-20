Водителей на летней резине предупредили об ограничении проезда на трассах Казахстана

На трассах в области Абай и ВКО в связи с ухудшением погодных условий введут ограничения для движения транспорта с летними шинами, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Telegram-канале "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи со снегопадом и образованием гололеда 20 октября с 20:00 будет ограничено движение транспортных средств, не оборудованных зимними шинами.

Ограничения коснутся участков:

Усть-Каменогорск - Семей, 103-198 км (от границы ВКО до города Семей);

Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 971-1013 км (от села Калбатау до границы ВКО).

Кроме того, в это же время ограничения начнут действовать и на участках автодорог республиканского значения в ВКО:

Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 1013-1062 км (граница области Абай - пост "Рубеж"), 1089-1191 км (город Усть-Каменогорск - город Шемонаиха), 1194-1212 км (город Шемонаиха - граница РФ);

Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, 7-166 км (село Ушановское - город Алтай);

Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-105 км (поселок Белоусовка - город Риддер);

Усть-Каменогорск - Семей, 12-45 км (поворот на село Казачье в ВКО - село Таврия), 48-103 км (село Таврия - граница области Абай).

Ориентировочное время открытия дорог - 21 октября в 08:00.

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