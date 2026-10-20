Хлеб "кирпич" пропал с прилавков в Алматы: стала известна причина

Алматинцы заметили, что в последнее время в городе пропал хлеб, который все называют "кирпичом". Причину озвучил комбинат "Аксай", передает NUR.KZ.

Уже несколько дней в соцсети Threads жители Алматы задаются вопросом, почему с прилавков магазинов пропал хлеб, более известный как "кирпич".

"Кто знает куда делась буханка кирпича от "Аксай нан"?", - написала пользователь machmudik27.

"Аксай Нан" вторую неделю не выпускает белый кирпичик. Самый популярный вид хлеба. И самый вкусный в Алматы. (...) Ходят слухи, что якобы заводом интересуются китайцы", - также заметил veterkz.

В связи с многочисленными вопросами горожан администрация ТОО "Хлебобараночный комбинат "Аксай" опубликовала официальное заявление.

"Мы понимаем ваше беспокойство в связи с временным отсутствием нашего хлеба "формовой социальный" (кирпич) и просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не доверять неподтвержденным слухам, распространяемым в средствах массовой информации и социальных сетях.

Официально сообщаем: причина временной остановки хлебопекарной линии - серьезная техническая неисправность, требующая проведения сложных ремонтных работ", - говорится в заявлении.

Уточняется, что печи, на которых выпекается формовой хлеб, были установлены 39 лет назад и эксплуатируются с момента начала деятельности предприятия. Данное оборудование является уникальным, а его современные аналоги отсутствуют. Поэтому устранение неисправности требует значительных технических усилий и времени.

"Особо подчеркиваем: остановка оборудования не была преднамеренной. В настоящее время специалисты предприятия ведут реальные ремонтные работы, прилагая все усилия для восстановления работоспособности линии", - добавили в "Аксай".

На предприятии заверили, что сейчас основная задача - оперативно восстановить производственную линию и возобновить поставки хлеба жителям Алматы. Однако сроки не уточняются.

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