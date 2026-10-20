Телевидение и радио отключат у многих казахстанцев из-за работ на Кок-Тобе в Алматы

Из-за внеплановых монтажных работ на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" жители Алматы и Алматинской области временно останутся без телевидения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелерадио".

Как указано на сайте АО "Казтелерадио", в Алматы и прилегающих районах Алматинской области пройдут планово-профилактические и внеплановые монтажные работы на телевышке "Кок-Тобе".

Так, на телебашне на высоте 275-282 метров будут выполнены работы по монтажу современной антенной системы FM-диапазона. Данные технические мероприятия направлены на повышение качества, стабильности и надежности радиовещания.

Временная приостановка трансляции сервисов теле- и радиовещания будет осуществляться по следующему графику:

21 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (в рамках совмещения с квартальными планово-профилактическими работами);

22 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (продолжение монтажных и пусконаладочных работ).

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим телезрителей и радиослушателей за понимание!" - сказано в сообщении.

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