Телевидение и радио отключат у многих казахстанцев из-за работ на Кок-Тобе в Алматы
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Из-за внеплановых монтажных работ на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" жители Алматы и Алматинской области временно останутся без телевидения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелерадио".
Как указано на сайте АО "Казтелерадио", в Алматы и прилегающих районах Алматинской области пройдут планово-профилактические и внеплановые монтажные работы на телевышке "Кок-Тобе".
Так, на телебашне на высоте 275-282 метров будут выполнены работы по монтажу современной антенной системы FM-диапазона. Данные технические мероприятия направлены на повышение качества, стабильности и надежности радиовещания.
Временная приостановка трансляции сервисов теле- и радиовещания будет осуществляться по следующему графику:
- 21 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (в рамках совмещения с квартальными планово-профилактическими работами);
- 22 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (продолжение монтажных и пусконаладочных работ).
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим телезрителей и радиослушателей за понимание!" - сказано в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445342-televidenie-i-radio-otklyuchat-u-mnogih-kazahstancev-iz-za-rabot-na-kok-tobe-v-almaty/
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