От сырья к индустрии: Казахстан запускает масштабную трансформацию глубокой переработки

Шесть инвестиционных проектов стоимостью около 4 млрд долларов, новые промышленные мощности и экспорт переработанной продукции на 3,6 млрд долларов — Казахстан формирует новую модель агропромышленного развития, в которой ключевым ресурсом роста становится не сырье, а продукция с высокой добавленной стоимостью, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Развитие переработки обозначено в числе приоритетных направлений, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

Переработка набирает обороты: от сырьевой базы к производству

За последние годы доля сельскохозяйственного сырья, направляемого на переработку значительно увеличилась. В 2023-2025 годах показатель по основным видам продукции — мясу, молоку, масличным культурам, кукурузе, рису и гречихе — вырос с 35 до 64%. К концу 2026 года поставлена задача довести его до 70%.

Для достижения этой цели государство предусмотрело финансовые и инвестиционные инструменты поддержки. Предприятиям доступны льготное финансирование, инвестиционные субсидии, налоговые преференции и меры стимулирования закупок отечественного сырья.

В 2024-2026 годах на финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий направлены порядка 230 млрд тенге. Еще одним механизмом развития отрасли стала программа тиражирования опыта СКО, в рамках которой профинансированы 39 проектов стоимостью 42,3 млрд тенге.

Однако увеличение объемов переработки требует не только финансовой поддержки, но и появления новых производств, способных выпускать более сложную и востребованную продукцию. Одно из наиболее перспективных направлений — глубокая переработка зерна, где Казахстан планирует существенно увеличить мощности в ближайшие годы.

Шесть проектов на 4 млрд долларов: что изменится в зерновой отрасли

Зерно остается одним из ключевых ресурсов казахстанского АПК. При этом его промышленное применение значительно шире традиционного продовольственного использования. Современные технологии позволяют производить из зернового сырья крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, аминокислоты и кормовые компоненты.

На глубокую переработку ежегодно направляются около 510 тыс. тонн зерна. В стране работают три специализированных предприятия, выпускающих крахмалопродукты, глютен и биоэтанол. В 2025 году произведены около 152 тыс. тонн крахмалопродуктов, за январь-август 2026 года - 97,9 тыс. тонн.

В Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской областях и Астане реализуются 6 проектов по производству крахмала, глютена, сиропов, биоэтанола и другой продукции высокого передела. Стоимость проектов - 4 млрд долларов.

Часть инициатив уже перешла к практической реализации: введено в эксплуатацию предприятие "Казкрахмал", по проекту Fufeng получена первая продукция.

Масложировая, мясная и молочная промышленность: рост за счет переработки

Развитие отрасли не ограничивается зерновым сектором. В Казахстане работают около 90 предприятий масложировой промышленности мощностью свыше 4,5 млн тонн сырья в год. Более 90% выращенного подсолнечника перерабатываются внутри страны. Следующая задача — расширение ассортимента продукции и увеличение выпуска товаров последующих переделов.

В мясной и молочной промышленности действуют порядка 210 мясоперерабатывающих и 180 молокоперерабатывающих предприятий. Дополнительные возможности открываются в переработке шерсти и плодоовощной продукции, а также в производстве комбикормов.

Экспорт продукции АПК достиг 7 млрд долларов

Рост переработки отражается и на внешней торговле. Из года в год растет доля переработанной продукции в аграрном экспорте Казахстана. В 2024 году доля увеличилась до 52%, а объем экспорта составил 2,66 млрд долларов.

По итогам 2025 года экспорт переработанной продукции вырос до 3,6 млрд долларов, прибавив 35,3% за год. К 2030 году поставлена задача довести этот показатель до 70%.

Таким образом, развитие переработки становится одним из направлений диверсификации экономики Казахстана. Шесть крупных зерноперерабатывающих проектов, расширение действующих производств и рост экспорта создают предпосылки для увеличения доли готовой продукции в аграрном секторе. Насколько значительным окажется эффект, покажут реальные объемы производства, загрузка новых мощностей и способность казахстанских предприятий конкурировать на внутреннем и международных рынках.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.