На еще одной трассе Казахстана начнут штрафовать за превышение средней скорости

С 21 октября 2026 года на автомобильной дороге Қонаев -Талдыкорган начнет действовать система контроля средней скорости движения, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Новый участок соединяет Алматинскую область и область Жетісу. После его подключения число республиканских автодорог, где фиксируют превышение средней скорости, увеличится до 16.

"Принцип работы системы заключается в измерении средней скорости автомобиля между контрольными арками. Камеры фиксируют время прохождения транспортного средства через установленные точки, после чего рассчитывается скорость с учетом пройденного расстояния. Это означает, что кратковременное снижение скорости перед камерой не позволит избежать фиксации нарушения, если на контролируемом участке водитель двигался с превышением установленного ограничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, с начала 2026 года на республиканских автодорогах зарегистрировано 550 тысяч нарушений средней скорости и 163,5 тысячи нарушений, выявленных при моментальном измерении скорости. В общей сложности зафиксировано более 713 тысяч нарушений скоростного режима.

"Национальная компания призывает автомобилистов соблюдать установленный скоростной режим на протяжении всего маршрута, не допуская опасных превышений скорости", - добавили в "КазАвтоЖол".

Ранее мы сообщали, что система контроля средней скорости в Казахстане с 13 октября охватит еще четыре платных участка дорог.

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