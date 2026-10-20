Безработную мать троих детей с большими долгами признали банкротом в Таразе

В Таразе безработную мать троих детей с большими долгами на сумму более 7 млн тенге признали банкротом. С соответствующим заявлением женщина обратилась в суд, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению женщины о применении процедуры судебного банкротства.

Заявитель обратилась в суд, указав, что имеет задолженность перед 7 кредиторами на общую сумму более 7,4 млн тенге. Более 12 месяцев платежи не вносились, процедура урегулирования задолженности не дала результата.

Согласно заключению финансового управляющего и акту инвентаризации, у должника отсутствует имущество, подлежащее реализации. По данным уполномоченных органов, на ее имя не зарегистрированы недвижимость, автотранспорт и ценные активы. Должница официально состоит на учете как безработная.

В суде установлено, что заявительница с 2004 года в разводе, проживает с тремя несовершеннолетними детьми в съемной квартире, младший ребенок нуждается в постоянном уходе и лечении из-за врожденного заболевания.

Решением суда заявление удовлетворено, в отношении гражданки применена процедура судебного банкротства.

Финансовому управляющему поручено опубликовать информацию о банкротстве, принять в управление имущество должника, снять все аресты и инкассовые распоряжения, открыть специальный счет для расчетов с кредиторами.

На период процедуры должнику запрещено принимать новые денежные обязательства и выезжать за пределы Республики Казахстан.

Решение вступило в законную силу.

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