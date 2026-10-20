Осужденному в Астане пытались передать три смартфона, спрятанных в плове (фото)

Одному из осужденных в Астане пытались передать три смартфона, которые были спрятаны в контейнеры с пловом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации официального медиапортала МВД, сразу три телефона обнаружили в плове при досмотре передачи в учреждении УИС по Астане. Сообщается, что в учреждении № 2 провели досмотр передачи, предназначенной для осужденного.

В ходе досмотра продуктов питания, находившихся в пластиковых контейнерах, в плове обнаружили и изъяли три телефона Samsung, обернутых фольгированной пленкой.

"Проведение подобных мероприятий направлено на предупреждение поступления запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы, обеспечение установленного порядка отбывания наказания и поддержание правопорядка", - прокомментировали в полиции.

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