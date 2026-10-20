Бутылка прилетела в лобовое стекло авто на трассе: в Карагандинской области выясняют обстоятельства странного инцидента

В Сети появилась информация о странном инциденте на трассе между Балхашом и Приозерском. Бутылка попала в лобовое стекло Kia, передает корреспондент NUR.KZ.

На трассе Астана-Алматы в Карагандинской области бутылка прилетела в лобовое стекло Kia. В результате машина получила повреждения.

Об инциденте, произошедшем 16 октября, рассказала @zhurabekova_lunara в Threads, опубликовав фотографии поврежденного автомобиля. По ее словам, из попутной машины выбросили не только бутылку Pepsi, но и металлический предмет, который мог представлять опасность для людей.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департамент полиции Карагандинской области.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратился 24-летний мужчина. Он заявил о повреждении лобового стекла своего автомобиля Kia на участке дороги между Балхашом и Приозерском.

"По словам заявителя, во время движения из окна автомобиля Lada Priora, следовавшего в попутном направлении, выбросили бутылку, которая попала в лобовое стекло его автомобиля и повредила его. По данному факту полицией зарегистрирован материал. В ходе проведенных мероприятий установлен водитель Lada Priora - 34-летний житель Балхаша.

Мужчина изложил свою версию произошедшего, предположив, что предмет мог вылететь из-под колеса автомобиля. При этом он отрицает, что выбрасывал какие-либо предметы из окна.

По факту произошедшего начато административное производство. Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.

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