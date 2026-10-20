Мурал с изображением Батырхана Шукенова появился в одном из казахстанских городов (видео)

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Мурал с изображением Батырхана Шукенова появился в одном из казахстанских городов (видео)

    Опубликовано:

    Мурал с изображением Батырхана Шукенова
    Мурал с изображением Батырхана Шукенова. Кадр из видео: youtube.com/@ErtisTelearnasy

    В Павлодаре на стене одного из зданий появился мурал с портретом казахстанского певца Батырхана Шукенова. Автор мурала рассказала подробности, сообщает телеканал Ertis.

    По данным телеканала, местная жительница Наталья Королева потратила неделю на создание мурала. Сначала художница планировала работать на другой стене, в центре города, но договориться с владельцем здания не удалось. Тогда решила выбрать место рядом с собственным домом. Здесь, уверена автор, работу увидят многие.

    "Сначала хотели на другой стене, которая гораздо больше и находится в центре города. Там мы не могли договорится с хозяином, и я решила рисовать тут возле моего дома. Тут пространство открытое, очень много людей ходит. Незамеченным он точно не останется", - говорит автор.

    На создание мурала ушла неделя. Женщина совмещала рисование с работой, а погода добавляла трудностей. Самыми сложными деталями, признается художница, стали глаза и улыбка певца. Но результат уже оценили горожане: прохожие фотографируются на фоне портрета и делятся снимками в социальных сетях.

    В будущем Наталья планирует украсить город портретами и других артистов. Но новые работы придется отложить до следующего года - с наступлением зимы рисовать на открытом воздухе становится сложнее.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Мурал с изображением Батырхана Шукенова появился в одном из казахстанских городов (видео)

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram