Мурал с изображением Батырхана Шукенова появился в одном из казахстанских городов (видео)

В Павлодаре на стене одного из зданий появился мурал с портретом казахстанского певца Батырхана Шукенова. Автор мурала рассказала подробности, сообщает телеканал Ertis.

По данным телеканала, местная жительница Наталья Королева потратила неделю на создание мурала. Сначала художница планировала работать на другой стене, в центре города, но договориться с владельцем здания не удалось. Тогда решила выбрать место рядом с собственным домом. Здесь, уверена автор, работу увидят многие.

"Сначала хотели на другой стене, которая гораздо больше и находится в центре города. Там мы не могли договорится с хозяином, и я решила рисовать тут возле моего дома. Тут пространство открытое, очень много людей ходит. Незамеченным он точно не останется", - говорит автор.

На создание мурала ушла неделя. Женщина совмещала рисование с работой, а погода добавляла трудностей. Самыми сложными деталями, признается художница, стали глаза и улыбка певца. Но результат уже оценили горожане: прохожие фотографируются на фоне портрета и делятся снимками в социальных сетях.

В будущем Наталья планирует украсить город портретами и других артистов. Но новые работы придется отложить до следующего года - с наступлением зимы рисовать на открытом воздухе становится сложнее.

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