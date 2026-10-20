Паспорт Казахстана вошел в четверку лучших среди стран ШОС

Паспорт Казахстана занял четвертое место среди стран ШОС по возможностям для международных поездок. В Центральной Азии он стал лидером рейтинга, передает NUR.KZ.

Казахстан вошел в топ-4 стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по возможностям для международных поездок. В рейтинге Passport Reports страна уступила только России, Китаю и Беларуси.

Исследование охватывает паспорта десяти государств организации. Казахстан расположился выше Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Ирана и Пакистана.

Полный рейтинг стран ШОС выглядит следующим образом:

Россия

Китай

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Узбекистан

Таджикистан

Индия

Иран

Пакистан

Авторы Passport Reports поясняют, что в этом списке сравниваются исключительно государства, входящие в ШОС. Их позиции определяются отдельно от общемирового рейтинга.

"Рейтинг Шанхайской организации сотрудничества сравнивает только паспорта стран, входящих в эту организацию. Внутри группы результаты заново ранжируются начиная с первого места", - говорится в публикации.

Основным критерием оценки является показатель мобильности паспорта. Он учитывает количество стран, доступных для посещения без предварительного оформления обычной визы.

"Этот показатель отражает общее число стран, в которые можно въехать без визы, с визой по прибытии или по электронному разрешению на поездку. Если показатели мобильности совпадают, сначала учитывается число стран с безвизовым въездом. Если и оно одинаково, сравнивается число стран, доступных по электронному разрешению на поездку. Если равенство сохраняется, учитывается число стран, доступных с визой по прибытии. Если все значения совпадают, страны занимают одну и ту же позицию", - поясняют авторы рейтинга.

К слову, в мировом рейтинге Passport Reports паспорт Казахстана на момент публикации занимает 101-е место. Среди государств Центральной Азии он находится на первой строчке.

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