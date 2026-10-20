Паспорт Казахстана вошел в четверку лучших среди стран ШОС
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Паспорт Казахстана занял четвертое место среди стран ШОС по возможностям для международных поездок. В Центральной Азии он стал лидером рейтинга, передает NUR.KZ.
Казахстан вошел в топ-4 стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по возможностям для международных поездок. В рейтинге Passport Reports страна уступила только России, Китаю и Беларуси.
Исследование охватывает паспорта десяти государств организации. Казахстан расположился выше Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Ирана и Пакистана.
Полный рейтинг стран ШОС выглядит следующим образом:
- Россия
- Китай
- Беларусь
- Казахстан
- Кыргызстан
- Узбекистан
- Таджикистан
- Индия
- Иран
- Пакистан
Авторы Passport Reports поясняют, что в этом списке сравниваются исключительно государства, входящие в ШОС. Их позиции определяются отдельно от общемирового рейтинга.
"Рейтинг Шанхайской организации сотрудничества сравнивает только паспорта стран, входящих в эту организацию. Внутри группы результаты заново ранжируются начиная с первого места", - говорится в публикации.
Основным критерием оценки является показатель мобильности паспорта. Он учитывает количество стран, доступных для посещения без предварительного оформления обычной визы.
"Этот показатель отражает общее число стран, в которые можно въехать без визы, с визой по прибытии или по электронному разрешению на поездку. Если показатели мобильности совпадают, сначала учитывается число стран с безвизовым въездом. Если и оно одинаково, сравнивается число стран, доступных по электронному разрешению на поездку. Если равенство сохраняется, учитывается число стран, доступных с визой по прибытии. Если все значения совпадают, страны занимают одну и ту же позицию", - поясняют авторы рейтинга.
К слову, в мировом рейтинге Passport Reports паспорт Казахстана на момент публикации занимает 101-е место. Среди государств Центральной Азии он находится на первой строчке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445198-pasport-kazahstana-voshel-v-chetverku-luchshih-sredi-stran-shos/
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