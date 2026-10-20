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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Паспорт Казахстана вошел в четверку лучших среди стран ШОС

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Казахстанский паспорт
    Казахстанский паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Паспорт Казахстана занял четвертое место среди стран ШОС по возможностям для международных поездок. В Центральной Азии он стал лидером рейтинга, передает NUR.KZ.

    Казахстан вошел в топ-4 стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по возможностям для международных поездок. В рейтинге Passport Reports страна уступила только России, Китаю и Беларуси.

    Исследование охватывает паспорта десяти государств организации. Казахстан расположился выше Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Ирана и Пакистана.

    Полный рейтинг стран ШОС выглядит следующим образом:

    • Россия
    • Китай
    • Беларусь
    • Казахстан
    • Кыргызстан
    • Узбекистан
    • Таджикистан
    • Индия
    • Иран
    • Пакистан

    Авторы Passport Reports поясняют, что в этом списке сравниваются исключительно государства, входящие в ШОС. Их позиции определяются отдельно от общемирового рейтинга.

    "Рейтинг Шанхайской организации сотрудничества сравнивает только паспорта стран, входящих в эту организацию. Внутри группы результаты заново ранжируются начиная с первого места", - говорится в публикации.

    Основным критерием оценки является показатель мобильности паспорта. Он учитывает количество стран, доступных для посещения без предварительного оформления обычной визы.

    "Этот показатель отражает общее число стран, в которые можно въехать без визы, с визой по прибытии или по электронному разрешению на поездку. Если показатели мобильности совпадают, сначала учитывается число стран с безвизовым въездом. Если и оно одинаково, сравнивается число стран, доступных по электронному разрешению на поездку. Если равенство сохраняется, учитывается число стран, доступных с визой по прибытии. Если все значения совпадают, страны занимают одну и ту же позицию", - поясняют авторы рейтинга.

    К слову, в мировом рейтинге Passport Reports паспорт Казахстана на момент публикации занимает 101-е место. Среди государств Центральной Азии он находится на первой строчке.

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    Паспорт Казахстана вошел в четверку лучших среди стран ШОС

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