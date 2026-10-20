Полиция усилила патрулирование улиц и дворов в Астане: что известно

Департамент полиции Астаны объявил об усилении патрулирования улиц и дворов. Особое внимание уделят проверке граждан, состоящих на учете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, с 20 по 23 октября в столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

"Сотрудники полиции усилили патрулирование улиц и дворовых территорий, проводят рейдовые мероприятия, проверяют места массового скопления людей.

Особое внимание уделяется адресным проверкам граждан, состоящих на профилактическом и сигнальном учетах, а также своевременному выявлению и пресечению правонарушений", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что главная задача проводимых мероприятий - не только выявлять нарушения, но и предупреждать их, обеспечивая безопасность граждан и спокойствие в общественных местах.

Жителей и гостей Астаны призвали соблюдать общественный порядок, уважать права и законные интересы окружающих, не поддаваться на провокации и не допускать действий, которые могут повлечь правовые последствия.

"Правопорядок начинается с каждого из нас. Не оставайтесь равнодушными к нарушениям закона.

Если вы стали свидетелем правонарушения или заметили подозрительную ситуацию, своевременно сообщите об этом в полицию. Ваша бдительность может помочь предотвратить противоправные действия и обеспечить безопасность окружающих", - обратились к гражданам в полиции.

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