Лучшая свекровь: казахстанки показали трогательные отношения ене и келин

Отношения свекровей и невесток нередко становятся поводом для шуток; принято считать, что им непросто найти общий язык. Однако ролики показывают, что енешки с нежностью и заботой относятся к своим келин, передает NUR.KZ.

Ене встала на защиту своих келинок, проявив заботу и поддержку

В ролике девушка расспрашивает маму о невестках и предлагает держать их в строгости, чтобы те "не сели на шею". Однако женщина сразу встает на защиту келин, просит не трогать их и не вмешиваться в их дела. В какой-то момент она даже не сдерживает слез, а дочь смеется и признается, что просто снимала видео.

Свекровь и невестка состязались в стрельбе из лука

Вечерняя тренировка после работы - это тот самый особенный момент, когда свекровь и невестка проводят время вместе. Теплое отношение свекрови к невестке и ее поддержка вызывают улыбку.

Идеальная енешка

А вы бы хотели свекровь, которая заказывает еду и откладывает все домашние дела на потом, освобождая от них и свою келин?

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