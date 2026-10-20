Лучшая свекровь: казахстанки показали трогательные отношения ене и келин
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Отношения свекровей и невесток нередко становятся поводом для шуток; принято считать, что им непросто найти общий язык. Однако ролики показывают, что енешки с нежностью и заботой относятся к своим келин, передает NUR.KZ.
Ене встала на защиту своих келинок, проявив заботу и поддержку
В ролике девушка расспрашивает маму о невестках и предлагает держать их в строгости, чтобы те "не сели на шею". Однако женщина сразу встает на защиту келин, просит не трогать их и не вмешиваться в их дела. В какой-то момент она даже не сдерживает слез, а дочь смеется и признается, что просто снимала видео.
Свекровь и невестка состязались в стрельбе из лука
Вечерняя тренировка после работы - это тот самый особенный момент, когда свекровь и невестка проводят время вместе. Теплое отношение свекрови к невестке и ее поддержка вызывают улыбку.
Идеальная енешка
А вы бы хотели свекровь, которая заказывает еду и откладывает все домашние дела на потом, освобождая от них и свою келин?
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445147-luchshaya-svekrov-kazahstanki-pokazali-trogatelnye-otnosheniya-ene-i-kelin/
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