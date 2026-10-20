Ограждения с надписью SkyTrain появились на улице Саина в Алматы: что известно о проекте на сегодня

Недавно алматинцев удивили появившиеся на улице Саина ограждения с надписью SkyTrain. В Управлении организации дорожного движения города поделились подробностями проекта, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, проект SkyTrain, предусматривающий строительство монорельсовой транспортной системы на эстакадных сооружениях, рассматривается в качестве перспективного решения для развития скоростного общественного транспорта.

Планируемая протяженность линий в границах города составляет 46,4 км. Сейчас проект находится на стадии проектирования, в рамках которой проводятся инженерно-геологические изыскания, необходимые для определения характеристик грунтов и разработки проектной документации.

Ограждения на Саина. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Согласно проекту, SkyTrain пройдет по двум линиям. Первая пройдет по проспекту Райымбека от улицы Саина до транспортно-пересадочного узла "Восточные ворота" - в районе Кульджинского тракта.

Вторая линия пройдет от транспортно-пересадочного узла "Барлык" по проспекту Райымбека с выходом на улицу Саина, далее по проспекту Аль-Фараби и ВОАД до ТПУ "Восточные ворота".

"При этом окончательная трассировка, расположение опор и станций, а также расстояние до жилых домов будут определены по результатам проектирования с учетом требований действующих строительных норм Казахстана", - объяснили в Управлении.

Предварительно проектом предусмотрено 25 станций, две из которых являются общими для двух линий.

В Управлении отметили, что монорельсовая система типа Straddle-Beam широко применяется в мировой практике и характеризуется высокой провозной способностью, низким уровнем шума и вибрации, а также компактностью эстакадных конструкций.

"Реализация проекта позволит повысить пропускную способность транспортной сети и улучшить транспортную доступность отдельных районов города", - добавили в ведомстве.

В акимате предполагают, что пассажиропоток составит более 120 тысяч человек в сутки при эксплуатации линии в течение 16 часов, или свыше 45 млн человек в год.

"SkyTrain планируется интегрировать в единую транспортную систему города с организацией удобных пересадочных узлов между различными видами общественного транспорта, включая метро, LRT и автобусы", - заключили в Управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы появится монорельсовый транспорт Sky Train. Он будет построен в течение трех лет. Средняя скорость движения составит 35 км/ч. Также мы писали, что в Алматы на улице Саина появились ограждения с надписью SkyTrain. Горожане удивились нововведениям и стали гадать, с чем это связано. В Управлении тогда сообщали, что эти работы носят краткосрочный характер.

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