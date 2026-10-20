Каких специалистов остро не хватает в Казахстане, рассказали в Минтруда

В Минтруда рассказали, в каких сферах наблюдается большой дефицит кадров. Самая острая нехватка специалистов зафиксирована в здравоохранении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, наибольшая нехватка кадров в Казахстане наблюдается в здравоохранении, а также по отдельным рабочим, техническим и инженерным специальностям.

Так, на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходилось всего 100 резюме соискателей.

На 448 вакансий педиатров - 139 резюме, а на 300 вакансий анестезиологов-реаниматологов - 75 резюме. Недостаток специалистов также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.

"Сохраняется высокая потребность и в представителях рабочих профессий. Работодатели заинтересованы в квалифицированных электриках, механиках, слесарях, сварщиках, машинистах, операторах оборудования, строителях и водителях.

Востребованы также инженеры и специалисты по автоматизации производственных процессов", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что спрос на такие кадры связан с развитием промышленности, строительством новых объектов, модернизацией предприятий, транспортной и энергетической инфраструктуры.

При этом в Министерстве отметили, что работодателям требуются специалисты, владеющие не только профессиональными навыками, но и современными технологиями.

"Отдельное направление - цифровые профессии. На рынке труда востребованы разработчики программного обеспечения, программисты приложений и другие IT-специалисты.

Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта повышает потребность в работниках, способных применять цифровые инструменты в своей профессиональной деятельности", - рассказали в ведомстве.

Согласно долгосрочному прогнозу, до 2035 года потребность экономики Казахстана в кадрах составит 2,9 млн человек, при этом более половины прогнозируемой потребности придется на рабочие профессии.

"Для своевременной подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда в 2026 году перечень наиболее востребованных профессий расширен с 51 до 174 специальностей. В него вошли направления инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зеленой и ядерной энергетики", - рассказали в Минтруда.

Одновременно развивается система подготовки специалистов совместно с работодателями в рамках дуального обучения. Кроме того, граждане могут пройти курсы краткосрочного профессионального обучения и переобучения.

"Анализ рынка труда показывает, что кадровый дефицит связан не столько с общим недостатком трудовых ресурсов, сколько с несоответствием имеющихся квалификаций потребностям экономики.

Поэтому особое значение приобретает подготовка специалистов по востребованным направлениям, развитие практических навыков и взаимодействие организаций образования с работодателями.

Прогнозирование кадровой потребности позволяет заблаговременно определять перспективные профессии, совершенствовать образовательные программы и помогать гражданам принимать более обоснованные решения при выборе специальности или смене профессиональной деятельности", - заявили в ведомстве.

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