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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Цифровизация АПК: опыт СКО помогает менять сельское хозяйство Казахстана

    Опубликовано:

    Акимат СКО
    Фото: пресс-служба акимата СКО

    В Казахстане последовательно развивается агропромышленный комплекс, а современные технологии становятся важным инструментом повышения эффективности производства. Северо-Казахстанская область наглядно показывает, как цифровизация помогает модернизировать сельское хозяйство - от обработки полей до управления животноводческими комплексами.

    По информации акимата Северо-Казахстанской области, масштаб преобразований отражают общереспубликанские показатели. За 2019-2026 годы валовая продукция сельского хозяйства Казахстана выросла в 1,9 раза - с 5,2 до 9,8 трлн тенге. Производительность труда увеличилась в 2,5 раза - с 2,5 до 6,2 млн тенге на одного занятого, а инвестиции в основной капитал отрасли выросли в 2,4 раза и достигли 1,2 трлн тенге.

    В рамках поручения главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза правительство принимает меры по совершенствованию финансирования, государственной поддержки, модернизации производственных мощностей и внедрению современных агротехнологий.

    Акимат СКО
    Фото: пресс-служба акимата СКО

    В СКО цифровые решения применяются непосредственно в работе сельхозпредприятий. Одно из направлений - внедрение беспилотной техники и инструментов точного земледелия, позволяющих эффективнее использовать ресурсы и повышать точность полевых операций.

    В ТОО "Агро-Елецкое" Айыртауского района тестируется технология автономного управления сельскохозяйственной техникой. Такие решения открывают возможности для более точного выполнения работ и оптимизации использования машинно-тракторного парка.

    Другой пример - ТОО "Сервис-ЖАРС", где агродроны применяются для обработки посевов и внесения удобрений. Использование беспилотников позволяет точнее распределять препараты и снижать риск повреждения растений.

    Для региона с развитым растениеводством подобные технологии имеют практическое значение: они помогают аграриям рациональнее использовать ресурсы, своевременно выполнять технологические операции и повышать эффективность производства.

    Акимат СКО
    Фото: пресс-служба акимата СКО

    Цифровизация активно развивается и в животноводстве. В СКО современные молочно-товарные фермы внедряют автоматизированные системы, позволяющие контролировать состояние животных, учитывать надои и управлять производственными процессами.

    На ферме "Атамекен-Агро-Корнеевка" используются цифровые системы DairyPlan и CowScout. Они помогают отслеживать активность и состояние здоровья животных, контролировать надои и организовывать работу комплекса. По итогам 2025 года предприятие произвело около 11 тыс. тонн молока.

    Еще один пример технологической модернизации - ТОО "СК Агро 2050", где установлена современная доильная карусель на 100 голов. Автоматизация позволяет оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы предприятия.

    Еще один масштабный проект реализует КТ "Зенченко и К". Хозяйство строит молочно-товарную ферму на 9 тыс. голов с современной доильной установкой типа "Карусель". Проектная мощность предприятия составит до 38 тыс. тонн молока в год. Это позволит увеличить производство молока и укрепить сырьевую базу молокоперерабатывающей отрасли региона.

    Подобные решения важны не только для увеличения объемов производства. Они помогают своевременно выявлять изменения в состоянии животных, совершенствовать кормление и рациональнее использовать трудовые и материальные ресурсы.

    Акимат СКО
    Фото: пресс-служба акимата СКО

    Общереспубликанская статистика подтверждает положительную динамику отрасли. По итогам января-сентября 2026 года валовая продукция сельского хозяйства Казахстана увеличилась на 5,8% и составила 7,3 трлн тенге. Производство продукции животноводства выросло на 3,5%, достигнув 3,2 трлн тенге.

    В дальнейшем важную роль будут играть расширение доступа аграриев к финансированию, развитие аграрной науки, совершенствование селекционно-племенной работы и ускоренное внедрение современных технологий. Эти направления обозначены в числе приоритетов дальнейшего развития АПК.

    Акимат СКО
    Фото: пресс-служба акимата СКО

    Опыт Северо-Казахстанской области показывает, что цифровизация - это не просто обновление оборудования, а изменение подходов к управлению производством. Сочетание современных технологий, профессионализма аграриев и государственной поддержки создает условия для повышения производительности, укрепления конкурентоспособности отечественной продукции и дальнейшего развития сельского хозяйства Казахстана.

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    Цифровизация АПК: опыт СКО помогает менять сельское хозяйство Казахстана

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