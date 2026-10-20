Многодетная мама из Уральска просит помощи на курс реабилитации для дочери за 758 тыс.тенге

Мама 16-летней Балаусы из Уральска просит помощи в сборе средств на лечение дочери. Девочка с рождения имеет несколько диагнозов, а реабилитация помогает улучшать ее состояние, передает NUR.KZ.

"Моей дочери 16 лет, но ее развитие на уровне 5-6-летнего ребенка. Ей выставили несколько диагнозов: целиакия типичной формы, ЗПРР, РАС, умственная отсталость, гидроцефалия. С пяти лет регулярно возим ее лечение в Россию и Ташкент. После терапии видны результаты - она стала спокойнее, уменьшилась агрессия и гиперактивность, улучшилось понимание", - рассказала мама девочки, Ботакоз Отегенова.

Балауса - третий ребенок в семье. Помимо нее в семье растут еще 9 детей, но все они не имет проблем со здоровьем, делится Ботакоз. Впрочем, и в то время, когда мама была беременна Балаусой, проблем не ожидалось. Девочка развивалась хорошо, на УЗИ никакие патологии не выявлялись, а роды прошли без осложнений.

Но чем старше становилась малышка, тем очевиднее было отставание ее в развитии, говорит мама. Ползать девочка начала в полтора года, еще через два года - ходить. А говорить отдельными словами Балауса стала лишь в 8 лет и только благодаря лечению, полученному в Самаре, уверена Ботакоз.

"Врачи успокаивали и толком ничего не объяснили. В четыре года ко всему добавилось вздутие живота, рвота и диарея. Назначенное лечение не помогало и состояние ребенка с каждым днем ухудшалось. После полного обследования и анализов в Алматы, Балаусе поставили диагноз "целиакия типичной формы".

Этот диагноз неизлечим, нужно строго соблюдать пожизненную безглютеновую диету, на которой Балауса находится с пяти лет", - объяснила Ботакоз.

Сейчас девочке предстоит очередной курс реабилитации. На него нужно собрать 758 тысяч тенге, но самостоятельно семье сделать это очень сложно.

"Мы хотим попросить помощи у неравнодушных людей. Нам очень нужна помощь. Кредиты уже не дают, так как мы уже взяли несколько. Нам необходимо вовремя получать все курсы реабилитации", - объяснила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7144 1401

Forte bank: 5177 9200 2823 2564

Сбербанк: 5228 6005 2387 3182

Ботакоз О.

Тел.: +7 705 821 85 68

Instagram: @balausaga_komek

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