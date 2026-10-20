Почему пассажирам приходится бороться за место в переполненных автобусах Алматы: ответ акимата

Алматинцы жалуются в соцсетях на переполненные автобусы, в которые не помещаются все пассажиры. В акимате сделали неожиданное заявление, передает NUR.KZ.

Пользовательница Threads под ником kassymakyn_a опубликовала видео, на котором видно, как пассажиры пытаются протиснуться в переполненный автобус в Алматы.

"Это второй 38-й автобус. Посмотрите на это второе видео внимательно - девушку силой заталкивают в салон, а ее ноги буквально остались висеть на улице!

Если бы автобус тронулся и человек сорвался под колеса, кто бы отвечал? Вы называете это "оптимизацией"? Я лично буду фиксировать этот беспредел каждый день, пока акимат не перестанет издеваться над людьми и не выведет нормальные длинные автобусы!" - написала автор публикации.

На публикацию отреагировали в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата Алматы.

"В целях улучшения работы автобусного маршрута №38 ранее были пересмотрены графики движения, увеличено количество рейсов и сокращено время стоянки автобусов.

Вместе с тем из-за высокой загруженности дорог, особенно в часы пик, возникают задержки и отклонения от расписания, что приводит к увеличению интервалов движения и скоплению пассажиров на остановках", - говорится в ответе.

В управлении также добавили, что увеличение количества рейсов и корректировка графиков движения не позволяют полностью устранить проблему при сохранении существующей транспортной загруженности.

"Даже при достаточном количестве автобусов на линии дорожные заторы существенно влияют на фактическое время оборотного рейса, регулярность движения и соблюдение установленных интервалов", - заявили в ведомстве.

На днях мы писали, что в Алматы пассажирка пожаловалась на переполненный автобус, который ездит по маршруту №118. Женщина заявила, что алматинцев возят, как "скот в консервной банке". Тогда на жалобу ответили в управлении транспорта города.

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