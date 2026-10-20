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    Виктор Николаев
    Редактор

    Не работает лифт и течет вода: жители Туркестана завалили акимат жалобами

    Опубликовано:

    Жильцы дома
    Жильцы дома. Кадр из видео: КТК

    Жители многоэтажки в Туркестане пожаловались на часто неработающий лифт - местные написали уже десятки заявлений во все инстанции. Но за пять лет проблема не решилась, передает сайт телеканала КТК.

    "Вот так мучаюсь, да, живу на девятом этаже. Куда-то надо, а лифт не работает - приходится идти. В среднем по два с половиной часа в одну сторону уходит. А что делать? Выхода нет. Отдыхаю по пути. Иногда падаю", - рассказала Асылзада Пакисбаева, которая с рождения страдает церебральным параличом.

    32-летняя женщина 10 лет стояла в очереди на жилье, и два года назад ей дали квартиру. Однако теперь, чтобы спуститься на улицу с девятого этажа, а потом подняться обратно, уходит полдня.

    Жильцы жалуются, что лифт в доме постоянно ломается, его чинят, но ремонта хватает на несколько дней. В итоге людям приходится либо сидеть дома, либо преодолевать лестничные марши.

    Впрочем, этот вариант тоже всегда с препятствиями - в подъезде уже год неизвестно откуда течет вода.

    "Ладно бы вода текла после дождя, но дождя, например, нет. Откуда эта вода бежит? Приходят, проверяют. Поговорят и уходят. Мол, это уборщицы неправильно воду используют, и все в таком духе", - рассказал местный житель Рамазан Дарханбай.

    Горожане отметили, что уже обращались в акимат с жалобами. По их словам, стекающая вода может дать просадку фундамента.

    "Я трижды ходил в акимат, разговаривал с ними. Обещают исправить. Но ничего не происходит. Обещаниям я уже не верю. Нас постоянно обманывают", - заявил Бекжан Османов.

    Местные чиновники встретились и поговорили с жильцами проблемных домов - они пообещали взять ситуацию под контроль.

    "Вода в подъезде - это протечка крыши, через вентиляцию. Мы составили акт дефектов на крышу. Все будет устранено. Если в квартирах есть повреждения или материальный ущерб, мы это определим в ближайшее время", - сказал замруководителя отдела строительства акимата Туркестана Даурен Мауленов.

    А проблему с лифтом, как заявили в акимате, чиновники решать не планируют. По их словам, это имущество собственников квартир - и чинить его людям придется самим.

    Источник: КТК

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    Не работает лифт и течет вода: жители Туркестана завалили акимат жалобами

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