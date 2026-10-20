Новый ЖК затапливает нечистотами в Караганде (видео)

В Караганде подвал дома в новом ЖК затапливает нечистотами. Канализация не справляется с нагрузкой, а жители жалуются на едкий запах, передает сайт телеканала КТК.

Жители одного из домов в новом ЖК в Караганде установили в подвале дома морозильники, в которых хранили запасы мяса на зиму, овощи и другие продукты. Теперь все это приходится выбрасывать из-за того, что подвал постоянно затапливает нечистотами.

В управляющей компании заявили, что повлиять на ситуацию нельзя, поскольку канализационные стоки со всей улицы под уклоном стекают в подвал именно этого дома.

"Подготавливаем обращение в "Қарағанды су", потому что указанный инцидент - он происходит уже не первый год. Мы в данный момент не хотим ссориться, мы хотим решения этой проблемы", - заявил юрист управляющей компании Абай Завотпаев.

Специалисты утверждают, что стоки уже начали подмывать фундамент. Коммунальщики считают, что жители дома сами регулярно засоряют канализацию предметами, которые категорически запрещено смывать в унитаз.

"Часто вытаскиваем бутовой мусор и строительный мусор, гипс. Мешки доставали и тряпки, влажные салфетки - очень много. КСК должен работать с жителями: нужно написать, что нельзя выкидывать мусор. Насос нужно там установить хороший", - говорит старший мастер юго-восточного цеха водоотведения ТОО "Қарағанды су" Зекен Жарикенов.

По словам специалистов, необходимо завершить строительство канализационной насосной станции в этом районе. После ее запуска нечистоты будут откачивать и под давлением направлять дальше по системе.

Источник: КТК

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