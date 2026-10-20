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    Виктор Николаев
    Редактор

    "Опасаемся за свою жизнь": крупные куски бетона обрушились с жилого дома в Актау (фото, видео)

    Опубликовано:

    Кусок бетона отвалился
    Кусок бетона. Фото: lada.kz

    Крупные куски бетона обрушились с фасада жилого дома в 8-м микрорайоне в Актау - инцидент прокомментировали в обслуживающей организации, передает издание "Лада".

    Жильцы дома показали, что некоторые фрагменты достигают крупных размеров. Люди опасаются, что ситуация может закончиться трагедией.

    По словам горожан, обрушение произошло ночью. Крупные фрагменты фасада упали на землю, к счастью, в этот момент рядом никого не было.

    "Мы опасаемся за свою жизнь. Такие глыбы падают, а всем будто все равно", - возмутились местные жители.

    Инцидент прокомментировали в обслуживающей организации ТОО "Актау-Рауан ЛТД".

    В компании заявили, что вопрос капитального ремонта дома уже поднимали 5 октября. По словам представителей ТОО, на встречу пригласили жилищную инспекцию, ГАСК и представителей профильных управлений.

    Упавшие куски бетона
    Бетон. Фото: lada.kz

    "Мы направим обращение через E-otinish, чтобы провести комиссионную проверку и составить соответствующие акты. Также направим письма в жилищную инспекцию, ДЧС и архитектурные органы, чтобы специалисты совместно с нами осмотрели дом и определили, нуждается ли он в ремонте", - заявили в компании.

    Организация также отметила, что дому более 50 лет, и для определения дальнейших действий необходимо обследовать его техническое состояние.

    Кусок бетона отвалился
    Бетон. Фото: lada.kz

    В компании к тому же уточнили, что капитальный ремонт потребует значительных средств, поэтому жильцам предложили рассмотреть этот вопрос и дать согласие на проведение работ. Для принятия решения необходимо согласие более 50% собственников квартир - всего в доме насчитывается 75 квартир.

    "Самое главное, что все остались живы. Куски были большие - если бы они упали на человека, последствия могли бы быть серьезными. Мы сами переживаем за эту ситуацию", - высказались в компании о произошедшем.

    Сейчас, по информации ТОО, ожидают дальнейших действий после рассмотрения обращений и проведения обследования.

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    "Опасаемся за свою жизнь": крупные куски бетона обрушились с жилого дома в Актау (фото, видео)

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