Жительница Павлодара получила ожог в салоне красоты

Термический ожог кожи получила павлодарка в салоне красоты - процедуру ей провела женщина, которая не является сотрудником заведения, передает Pavlodarnews.

Сообщается, что пострадавшая приобрела пакет услуг лазерной косметологии в одной из бьюти-студий областного центра и заплатила за него 132 тыс. тенге.

Она получила глубокий термический ожог, повредивший кожу во время процедуры - это подтвердили медицинские документы.

Выяснилось, что процедуру ей провела женщина, которая не была сотрудником.

Сообщается, что пострадавшая отправила администрации салона досудебную претензию с требованием расторгнуть договор, а также вернуть 127 тыс. тенге за неиспользованную часть пакета услуг, а также компенсировать причиненный вред здоровью.

В областном Департаменте торговли и защиты прав потребителей заявили, что салон отказал пострадавшей павлодарке. В дело вмешались сотрудники ведомства.

В итоге обе стороны достигли примирения, а клиентке вернули деньги.

Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с нами Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.