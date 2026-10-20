Жительница Павлодара получила ожог в салоне красоты
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Термический ожог кожи получила павлодарка в салоне красоты - процедуру ей провела женщина, которая не является сотрудником заведения, передает Pavlodarnews.
Сообщается, что пострадавшая приобрела пакет услуг лазерной косметологии в одной из бьюти-студий областного центра и заплатила за него 132 тыс. тенге.
Она получила глубокий термический ожог, повредивший кожу во время процедуры - это подтвердили медицинские документы.
Выяснилось, что процедуру ей провела женщина, которая не была сотрудником.
Сообщается, что пострадавшая отправила администрации салона досудебную претензию с требованием расторгнуть договор, а также вернуть 127 тыс. тенге за неиспользованную часть пакета услуг, а также компенсировать причиненный вред здоровью.
В областном Департаменте торговли и защиты прав потребителей заявили, что салон отказал пострадавшей павлодарке. В дело вмешались сотрудники ведомства.
В итоге обе стороны достигли примирения, а клиентке вернули деньги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444829-zhitelnica-pavlodara-poluchila-ozhog-v-salone-krasoty/
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