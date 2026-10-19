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    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Медики из СКО работают в аварийном здании, которое когда-то было конюшней (видео)

    Опубликовано:

    Здание станции скорой помощи в Петропавловске
    Здание станции скорой помощи в Петропавловске. Кадр из видео: Седьмой канал

    Работники станции скорой помощи в Петропавловске вынуждены работать в здании, которое когда-то было конюшней. В управлении здравоохранения СКО прокомментировали ситуацию, сообщает Седьмой канал.

    По информации телеканала, в Петропавловске сотрудники областной службы скорой медицинской помощи годами вынуждены работать в условиях, которые сложно назвать нормальными. Дело в том, что старое здание не соответствует санитарным требованиям и давно нуждается в замене.

    В сюжете сказано, что сейчас в тесных кабинетах ютятся сразу несколько медиков, а само здание "буквально дышит на ладан". Здесь нет необходимых условий для полноценной работы персонала. И самое поразительное, по словам сотрудников, изначально это здание вовсе не предназначалось для медиков: когда-то здесь была конюшня.

    "Видели мой кабинет, да? Мы там сидим со старшим фельдшером. То есть у нас должны быть разные кабинеты, по сути. Но так как нет места, нам приходится чуть ли друг у друга на коленках не сидеть. И каждую весну там течет крыша, потому что там уже она даже не подлежит ремонту. Раньше здесь оно было вообще предназначено для лошадей, конюшня была", - рассказала руководитель фельдшерского блока Екатерина Сотникова.

    Не хватает в центре и мест для стоянки автомобилей скорой помощи. В гараже помещаются лишь 18 из 25 машин. По словам водителей, особенно тяжело приходится зимой. Автомобили с дизельными двигателями в сильные морозы они практически не глушат, все это приводит к дополнительным расходам.

    "Машин много, машины длинные, гараж маленький. Вот так, просто места всем не хватает, оставляем на улице. У нас бывает, что немножко фельдшеры жалуются, что машины холодные. Дизельные, допустим, бывает, что да, они стоят, работают, а бензиновые - они прогреваются быстро", - высказался водитель Ярослав Головин.

    Проблему в Петропавловске поднимают уже не первый год. Специального здания, изначально предназначенного для службы скорой помощи, в городе никогда не было. Чтобы решить этот вопрос, в микрорайоне Копай снесли частные дома и приступили к строительству нового комплекса.

    На строительство направили более 6 млрд тенге, причем 90% средств выделили из республиканского бюджета. Под будущий комплекс отвели полтора гектара земли.

    "Четырехэтажное здание, будет гараж на 20 санитарных машин, в том числе и склад, где будут храниться запчасти, ГСМ и так далее. В административном здании будет полностью оснащено это по мировым стандартам медицинским. Также будет конференц-зал и симуляционный учебный центр, где будут проводиться учебные занятие и повышение квалификаций", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Гульнар Калиева.

    Строительство нового комплекса началось совсем недавно. Если все пойдет по графику, в ноябре следующего года станция примет первых сотрудников и приступит к работе.

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    Медики из СКО работают в аварийном здании, которое когда-то было конюшней (видео)

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