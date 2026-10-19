Более 100 фильмов в год: с какими проблемами сталкивается казахстанское кино

В Казахстане растет количество отечественных кинопремьер и интерес зрителей к местным фильмам. Однако означает ли увеличение кассовых сборов, что национальная киноиндустрия развивается качественно? О главных проблемах отрасли, государственной поддержке и влиянии искусственного интеллекта поговорили участники нового выпуска Taldau Talks.

В прошлом году в прокат вышли более 100 казахстанских фильмов. Перспективы отечественного кинематографа обсудили модератор Маулен Ашимбаев и гости программы: продюсер, сценарист и основатель GGCinema Гульнур Мамасарипова, основатель Kinopark Theatres Алмаз Малдыбаев и заслуженный деятель Казахстана, актер Азамат Сатыбалды.

Казахстанское кино: рост и новые вызовы

По словам Гульнур Мамасариповой, сейчас казахстанское кино развивается высокими темпами. Алмаз Малдыбаев отметил, что в последние годы почти половина зрителей приходит на отечественные фильмы.

При этом участники дискуссии подчеркнули, что успех индустрии зависит не только от количества премьер и кассовых сборов. Важно создавать качественные картины, которые находят отклик у аудитории. Азамат Сатыбалды отметил, что кино прежде всего должно воздействовать на зрителя.

Среди препятствий для развития отрасли гости назвали ограниченную инфраструктуру кинопоказа. По оценке Алмаза Малдыбаева, для полного охвата внутреннего рынка Казахстану необходимо более 2 тыс. кинотеатров.

Государственная поддержка и дефицит кадров

Отдельно участники обсудили роль государства в развитии национального кинематографа. Азамат Сатыбалды высказался за разработку стратегического плана поддержки отечественного кино.

Гульнур Мамасарипова обратила внимание на проблемы в организации работы киностудии "Казахфильм". Алмаз Малдыбаев также рассказал о предложении создать студию на частные средства, которое, по его словам, не получило поддержки.

Еще одной проблемой отрасли остается нехватка квалифицированных специалистов. По словам Мамасариповой, Казахстану не хватает сценаристов, пишущих на казахском языке, художников-постановщиков и гримеров. Азамат Сатыбалды считает, что киноиндустрия развивается недостаточно системно.

Детское кино и анимация требуют инвестиций

Участники также обсудили перспективы детского кино и анимации. Азамат Сатыбалды отметил, что часть перспективных специалистов в сфере анимации уезжает за рубеж.

Гульнур Мамасарипова подчеркнула, что создание анимационных проектов требует значительных финансовых вложений и времени. Алмаз Малдыбаев выступил за системную государственную поддержку детского кино.

Как искусственный интеллект изменит кино

В ходе дискуссии гости затронули и влияние искусственного интеллекта на кинопроизводство.

Гульнур Мамасарипова отметила, что предпочитает работать с настоящими актерами, а Азамат Сатыбалды обратил внимание на интерес зрителей к живым выступлениям — театру, филармонии и концертам с участием оркестров.

Алмаз Малдыбаев выразил уверенность, что настоящее кино сохранится, пока в отрасли будут работать увлеченные своим делом специалисты.

Участники Taldau Talks сошлись во мнении, что развитие казахстанского кино требует комплексного подхода. Для дальнейшего роста отрасли необходимы качественные фильмы, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, поддержка детского кино и долгосрочная стратегия. Одного увеличения количества премьер недостаточно — важно, чтобы отечественные картины оставались конкурентоспособными и находили своего зрителя.

Полный выпуск Taldau Talks доступен на YouTube.

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