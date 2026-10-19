"Это не ИИ и не фильтр": казахстанцев поразила красота сотрудницы ДЧС

В Казахстане нашли "самую красивую" сотрудницу ДЧС. Именно так пишут пользователи о радиотелефонисте пожарной части №2 Зарине Арсаевой, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ДЧС области Ұлытау в Instagram, Зарина Арсаева с 2019 года проходит службу в органах гражданской защиты.

В своей работе принимает сообщения о пожарах и передает необходимую информацию, содействуя координации действий пожарных подразделений. Ее работа - важная часть системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Пользователей поразила красота радиотелефониста. Правда, некоторые усомнились в том, что это не ИИ.

"Самая красивая", "Зарина - красавица наша", "Красавица", "Красотка", "Это не ИИ и не фильтр! Зарина и вправду вживую такая же красотка и очень хорошая девушка!", "Она очень красивая девушка, правда, я ее вживую видела", - пишут комментаторы.

Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с нами Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.