"Это не ИИ и не фильтр": казахстанцев поразила красота сотрудницы ДЧС
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В Казахстане нашли "самую красивую" сотрудницу ДЧС. Именно так пишут пользователи о радиотелефонисте пожарной части №2 Зарине Арсаевой, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальной странице ДЧС области Ұлытау в Instagram, Зарина Арсаева с 2019 года проходит службу в органах гражданской защиты.
В своей работе принимает сообщения о пожарах и передает необходимую информацию, содействуя координации действий пожарных подразделений. Ее работа - важная часть системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Пользователей поразила красота радиотелефониста. Правда, некоторые усомнились в том, что это не ИИ.
"Самая красивая", "Зарина - красавица наша", "Красавица", "Красотка", "Это не ИИ и не фильтр! Зарина и вправду вживую такая же красотка и очень хорошая девушка!", "Она очень красивая девушка, правда, я ее вживую видела", - пишут комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444691-eto-ne-ii-i-ne-filtr-kazahstancev-porazila-krasota-sotrudnicy-dchs/
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