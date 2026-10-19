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    Дилара Аронова
    Редактор

    Стройку тоннеля к новой библиотеке затопило в Астане: жители соседних ЖК забили тревогу (фото)

    Опубликовано:

    Стройка в Астане
    Стройка в Астане. Фото: NUR.KZ

    В Астане стройку тоннеля к новой библиотеке затопило водой. В акимате сообщили, что во время строительных работ экскаватор повредил водопровод, передает NUR.KZ.

    19 октября корреспондент NUR.KZ стал свидетелем инцидента на стройплощадке нового тоннеля в Астане, расположенной на пересечении проспекта Мәңгілік Ел и улицы Алматы. Там начала скапливаться вода.

    По словам жителей близлежащих домов, в какой-то момент в траншее начала прибывать вода. Жители обеспокоились, что вода может попасть в подвалы жилых домов и привести к подтоплению.

    Подтопление на стройке в Астане
    Подтопление на стройке в Астане. Фото: NUR.KZ

    Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате Астаны, 19 октября ориентировочно в 11:00 при проведении работ по переустройству теплотрассы выполнялась разработка траншеи.

    "В непосредственной близости, на расстоянии около 0,5 метра, проходил водопровод. В ходе земляных работ произошло смещение водопроводной трубы с последующим выходом в разрабатываемую траншею.

    При работе экскаватор незначительно задел трубу, в результате чего образовалась трещина и произошла утечка воды. Это связано с особенностями материала трубы, который при механическом воздействии подвержен растрескиванию.

    О случившемся незамедлительно сообщили в "Астана Су Арнасы". Подача воды по данному участку была перекрыта, повреждение водопровода устранено. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из траншеи. После завершения откачки планируется продолжить работы переустройству теплотрассы", - уточнили в акимате.

    Напомним, ранее мы сообщали, что в Есильском районе Астаны начали строить транспортный тоннель по улице Алматы. Он станет частью новой развязки у строящейся Президентской библиотеки.

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    Стройку тоннеля к новой библиотеке затопило в Астане: жители соседних ЖК забили тревогу (фото)

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