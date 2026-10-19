Строительство в сейсмопасных зонах могут запретить: что поручил Бозумбаев
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Около 40% территории Казахстана находится в сейсмически опасных районах. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил обследовать здания и усилить подготовку к землетрясениям, передает NUR.KZ.
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил усилить контроль за сейсмостойкостью зданий в Казахстане, обследовать объекты в опасных районах и создать цифровую базу сейсмических рисков, сообщает Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Также обозначена необходимость запрета строительства в зонах тектонических разломов и предгорных районах.
Отмечается, с начала года в Казахстане зарегистрировали более тысячи землетрясений. Восемь из них имели ощутимость от двух до четырех баллов.
"Нужны современные подходы в вопросах прогнозирования сейсмоопасности. Надо активно подключать к этой работе цифровые инструменты", - подчеркнул Канат Бозумбаев.
Готовность спасателей и системы оповещения
Во время рабочей поездки Бозумбаев посетил Южную базу оперативного назначения МЧС "Алатау", где проверил готовность спасательных подразделений и специализированной пожарной части №21 к чрезвычайным ситуациям.
"В следующем году необходимо провести масштабные командно-штабные учения с выдвижением всех сил и средств. Важно проверить фактическую укомплектованность подразделений и их готовность к реагированию не только на бумаге, но и на практике", - отметил Канат Бозумбаев.
На сейсмологической станции "Медео" вице-премьеру продемонстрировали оборудование для наблюдения за землетрясениями и систему раннего оповещения населения.
Бозумбаев также посетил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. На его базе планируется создать совместный казахстанско-китайский центр для проведения исследований, обмена сейсмологическими данными и совершенствования систем раннего предупреждения.
В Алматы проверили пункты приема пострадавших
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассмотрели готовность сил гражданской защиты. Вице-премьер также посетил единый контактный центр 109, который принял более 103,6 тысячи обращений, и пункт приема пострадавшего населения на базе школы-гимназии №105.
Всего в городе предусмотрено 384 таких пункта. Из них 150 оснащены мобильными складами.
"МЧС совместно с заинтересованными госорганами поручено совершенствовать сейсмологический мониторинг, завершить внедрение системы "Mass Alert" и усилить подготовку населения к землетрясениям", - говорится в сообщении.
Кроме того, вице-премьером поручено проработать финансирование разработки карт сейсмического районирования Туркестанской, Мангистауской областей и Тараза, а также активизировать создание казахстанско-китайского центра исследований землетрясений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444679-stroitelstvo-v-seysmopasnyh-zonah-mogut-zapretit-chto-poruchil-bozumbaev/
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