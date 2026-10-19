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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Строительство в сейсмопасных зонах могут запретить: что поручил Бозумбаев

    Опубликовано:

    Строительство
    Строительство. Иллюстративное фото: pexels.com

    Около 40% территории Казахстана находится в сейсмически опасных районах. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил обследовать здания и усилить подготовку к землетрясениям, передает NUR.KZ.

    Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил усилить контроль за сейсмостойкостью зданий в Казахстане, обследовать объекты в опасных районах и создать цифровую базу сейсмических рисков, сообщает Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

    Также обозначена необходимость запрета строительства в зонах тектонических разломов и предгорных районах.

    Отмечается, с начала года в Казахстане зарегистрировали более тысячи землетрясений. Восемь из них имели ощутимость от двух до четырех баллов.

    "Нужны современные подходы в вопросах прогнозирования сейсмоопасности. Надо активно подключать к этой работе цифровые инструменты", - подчеркнул Канат Бозумбаев.

    Готовность спасателей и системы оповещения

    Во время рабочей поездки Бозумбаев посетил Южную базу оперативного назначения МЧС "Алатау", где проверил готовность спасательных подразделений и специализированной пожарной части №21 к чрезвычайным ситуациям.

    "В следующем году необходимо провести масштабные командно-штабные учения с выдвижением всех сил и средств. Важно проверить фактическую укомплектованность подразделений и их готовность к реагированию не только на бумаге, но и на практике", - отметил Канат Бозумбаев.

    На сейсмологической станции "Медео" вице-премьеру продемонстрировали оборудование для наблюдения за землетрясениями и систему раннего оповещения населения.

    Бозумбаев также посетил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. На его базе планируется создать совместный казахстанско-китайский центр для проведения исследований, обмена сейсмологическими данными и совершенствования систем раннего предупреждения.

    В Алматы проверили пункты приема пострадавших

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассмотрели готовность сил гражданской защиты. Вице-премьер также посетил единый контактный центр 109, который принял более 103,6 тысячи обращений, и пункт приема пострадавшего населения на базе школы-гимназии №105.

    Всего в городе предусмотрено 384 таких пункта. Из них 150 оснащены мобильными складами.

    "МЧС совместно с заинтересованными госорганами поручено совершенствовать сейсмологический мониторинг, завершить внедрение системы "Mass Alert" и усилить подготовку населения к землетрясениям", - говорится в сообщении. 

    Кроме того, вице-премьером поручено проработать финансирование разработки карт сейсмического районирования Туркестанской, Мангистауской областей и Тараза, а также активизировать создание казахстанско-китайского центра исследований землетрясений.

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    Строительство в сейсмопасных зонах могут запретить: что поручил Бозумбаев

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