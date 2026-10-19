Движение на оживленном перекрестке перекроют на ночь в Астане
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Жителей Астаны предупредили об ограничении движения на пересечении проспектов Улы Дала и Аль-Фараби. Причиной являются дорожные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
Как сообщает акимат Астаны, в связи с проведением дорожных работ с 21:00 часов 19 октября до 07:00 часов 20 октября будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на перекрестке проспектов Улы Дала и Аль-Фараби.
"Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов", - обратились к гражданам в акимате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444667-dvizhenie-na-odnom-iz-ozhivlennyh-perekrestov-perekroyut-na-noch-v-astane/
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