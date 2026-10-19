Движение на оживленном перекрестке перекроют на ночь в Астане

Жителей Астаны предупредили об ограничении движения на пересечении проспектов Улы Дала и Аль-Фараби. Причиной являются дорожные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщает акимат Астаны, в связи с проведением дорожных работ с 21:00 часов 19 октября до 07:00 часов 20 октября будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на перекрестке проспектов Улы Дала и Аль-Фараби.

"Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов", - обратились к гражданам в акимате.

Схема ограничения движения. Фото: Акимат Астаны

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