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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Самолет обыскивали перед рейсом в Астану: в полиции объяснили причину (видео)

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Салон самолета
    Полицейские осматривают салон. Кадр из видео: instagram.com/v_shymkente

    В Сети распространилось видео с полицейскими на борту самолета, выполнявшего рейс Тараз - Астана. В Департаменте полиции на транспорте объяснили, что произошло, передает NUR.KZ.

    В одном из казахстанских Instagram-пабликов появилось видео, на котором видно, как полицейские что-то ищут в салоне воздушного судна. Автор ролика утверждает, что проверка началась после отказа пассажира лететь, а рейс задержали.

    В Департаменте полиции на транспорте пояснили, что мужчина обратился к бортпроводнику во время посадки и сообщил об отказе от перелета по семейным обстоятельствам.

    "18 октября 2026 года при посадке пассажиров на борт воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Тараз - Астана", один из граждан обратился к бортпроводнику с заявлением об отказе от перелета по семейным обстоятельствам. В связи с этим были инициированы установленные процедуры по снятию пассажира и его багажа с рейса.

    В ходе досмотра в зоне сиденья данного пассажира каких-либо запрещенных веществ или предметов обнаружено не было. Кроме того, никаких жалоб или претензий в связи с этим инцидентом от представителей авиакомпаний или пассажиров в полицию не поступало", - сообщили в ведомстве.

    Необычный инцидент произошел перед вылетом из Алматы в Астану: пассажир покинул самолет, после чего оказался в отделе полиции. Его привлекли к ответственности.

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    Самолет обыскивали перед рейсом в Астану: в полиции объяснили причину (видео)

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