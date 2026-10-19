На рейсе Астана-Стамбул у пассажирки из рюкзака пропали сбережения: полиция проводит проверку

Пассажирка рейса Air Astana из Астаны в Стамбул заявила о пропаже 450 долларов и банковской карты из рюкзака. Она обратилась в полицию и поддержку авиакомпании, передает NUR.KZ.

Пользователь @margaritha рассказала в Threads, что во время перелета рейсом Air Astana по маршруту Астана-Алматы-Стамбул из ее рюкзака, который находился в ручной клади, пропали деньги и банковская карта. Она предполагает, что это могло произойти, пока она смотрела фильм и не обращала внимания на происходящее вокруг.

"Но перед посадкой в самолет деньги точно были в портмоне, глубоко спрятанном внутри рюкзака", - подчеркнула автор публикации.

Девушка сообщила, что написала в полицию по номеру 102 и обратилась в службу поддержки Air Astana.

В Air Astana прокомментировали обращение девушки. Представители авиакомпании выразили сожаление в связи с произошедшим и пояснили, куда следует обращаться в таких случаях.

"По данному факту вам необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы для установления лиц, причастных к совершению данного действия, наказанию виновных и возмещения ущерба. Расследование случаев кражи содержимого багажа пассажиров, является компетенцией правоохранительных органов. Авиакомпания не наделена полномочиями для производства такого рода расследований.

Если преступление совершено за пределами Республики Казахстан или место совершения преступления определить невозможно, или если преступления совершены в разных местах, дело рассматривается судом по месту окончания расследования", - ответили в компании.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

"В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание лица, причастного к данному правонарушению.

Призываем граждан быть бдительными и внимательно следить за сохранностью личных вещей и ценных предметов во время авиаперелетов. Рекомендуется хранить денежные средства, банковские карты, документы и другие ценные вещи при себе, не оставлять их без присмотра и не размещать в легкодоступных местах ручной клади", - сообщили в ведомстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.