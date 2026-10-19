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    Редактор

    Касымбек сделал заявление о строительстве второй очереди ЛРТ в Астане (фото)

    Опубликовано:

    ЛРТ Астана
    ЛРТ Астана. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

    Аким Астаны Женис Касымбек сделал заявление о строительстве второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana в столице, передает NUR.KZ.

    Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал пост в Instagram, в котором сделал заявление о строительстве второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana.

    "С момента запуска системы легкорельсового транспорта Tarlan Astana пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок. Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан и становится частью их повседневной жизни.

    Параллельно продолжаем реализацию второй очереди проекта, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы", - заявил Женис Касымбек.

    Аким столицы напомнил, что строительство ведется по нескольким направлениям:

    • Направление в сторону города Косшы. Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению опор, эстакадных конструкций и станций. На сегодняшний день установлено 294 опоры (97%) и смонтировано 385 эстакадных конструкций (73%). До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на станциях № 401, 402 и 403. Всего на этом направлении предусмотрено строительство трех станций.
    • Направление в сторону микрорайона Жагалау. Проект предусматривает строительство восьми станций. Геологические изыскания завершены. В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, а также выносу и переустройству инженерных сетей для последующего развертывания строительно-монтажных работ.
    • Направление в сторону железнодорожного вокзала "Астана-1" (правый берег). На данном направлении предусмотрено строительство девяти станций, включая пересадочную станцию №201. Геологические изыскания завершены.

    Также продолжается строительство пересадочного узла станций № 201/301 вдоль проспекта Сығанақ (на участке между проспектами Кабанбай батыра и Тұран).

    "На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра забетонированы две опоры. Также продолжаются работы по устройству свай и ростверков. На других участках ведется подготовка к последующим строительно-монтажным работам", - заявил аким Астаны.

    Отмечается, что развитие сети легкорельсового транспорта - важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы столицы.

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    Касымбек сделал заявление о строительстве второй очереди ЛРТ в Астане (фото)

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