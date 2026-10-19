"Невозможно дышать": жители Алматы пожаловались на пыль при строительных работах (видео)

Алматинцы возмутились строительными работами, во время которых жителям приходится дышать пылью. Ситуацию прокомментировали в Управлении развития общественных пространств, передает NUR.KZ.

В соцсети Threads появилось обращение пользователя presence.effect, который пожаловался на "огромное облако пыли", которое появляется во время резки брусчатки на пересечении проспектов Назарбаева и Абая.

"Невозможно дышать, сидя в машине, не говоря о проходящих мимо пешеходах", - возмутился житель.

В комментариях также высказались по данному поводу, указав на вредность как для окружающих, так и для самих рабочих:

"Это очень вредная пыль! Почему нельзя обязать подрядчиков использовать воду?";

"Как будто специально… Я шла с коляской и эта пылища вдруг откуда не возьмись... издеваются";

"Сами тоже же без масок работают".

На ситуацию отреагировали в Управлении развития общественных пространств Алматы. Под постом прокомментировали случаи нарушения требований по пылеподавлению при резке брусчаточного покрытия без применения воды.

"По указанным фактам подрядной организации неоднократно выносились предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Кроме того, сотрудниками экологической полиции проводятся проверки, по результатам которых в отношении виновных лиц применяются меры административного воздействия, в том числе налагаются штрафы.

Следует отметить, что непосредственная организация строительного процесса, соблюдение технологии производства работ, обеспечение мер по пылеподавлению и контроль за действиями рабочих относятся к обязанностям подрядной организации, которая несет ответственность за допущенные нарушения", - сообщили в управлении.

Отмечается, что подрядной организации поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований, обеспечить обязательное применение воды при резке брусчаточного покрытия и исключить повторение подобных случаев.

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