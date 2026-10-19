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    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Невозможно дышать": жители Алматы пожаловались на пыль при строительных работах (видео)

    Опубликовано:

    Резка брусчатки
    Резка брусчатки. Скриншот из видео: threads.com/@presence.effect

    Алматинцы возмутились строительными работами, во время которых жителям приходится дышать пылью. Ситуацию прокомментировали в Управлении развития общественных пространств, передает NUR.KZ.

    В соцсети Threads появилось обращение пользователя presence.effect, который пожаловался на "огромное облако пыли", которое появляется во время резки брусчатки на пересечении проспектов Назарбаева и Абая.

    "Невозможно дышать, сидя в машине, не говоря о проходящих мимо пешеходах", - возмутился житель.

    В комментариях также высказались по данному поводу, указав на вредность как для окружающих, так и для самих рабочих:

    • "Это очень вредная пыль! Почему нельзя обязать подрядчиков использовать воду?";
    • "Как будто специально… Я шла с коляской и эта пылища вдруг откуда не возьмись... издеваются";
    • "Сами тоже же без масок работают".
    Смотреть в Threads

    На ситуацию отреагировали в Управлении развития общественных пространств Алматы. Под постом прокомментировали случаи нарушения требований по пылеподавлению при резке брусчаточного покрытия без применения воды.

    "По указанным фактам подрядной организации неоднократно выносились предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Кроме того, сотрудниками экологической полиции проводятся проверки, по результатам которых в отношении виновных лиц применяются меры административного воздействия, в том числе налагаются штрафы.

    Следует отметить, что непосредственная организация строительного процесса, соблюдение технологии производства работ, обеспечение мер по пылеподавлению и контроль за действиями рабочих относятся к обязанностям подрядной организации, которая несет ответственность за допущенные нарушения", - сообщили в управлении.

    Отмечается, что подрядной организации поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований, обеспечить обязательное применение воды при резке брусчаточного покрытия и исключить повторение подобных случаев.

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    "Невозможно дышать": жители Алматы пожаловались на пыль при строительных работах (видео)

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