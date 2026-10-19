Жителей Алматы предупредили о возможных отключениях электричества

Опубликован график ремонтных работ на электросетях на неделю в Алматы. Ограничения могут затронуть жителей разных районов города с 19 по 24 октября, передает NUR.KZ.

График плановых ремонтных работ на электросетях охватывает период с 19 по 24 октября и включает десятки улиц и микрорайонов.

В АО "Алатау Жарык Компаниясы" пояснили, что отключение электричества во время таких работ не обязательно. Электроснабжение могут временно приостановить, если потребителей нельзя переключить на другой источник питания.

"Еженедельно публикуется график плановых ремонтных работ на конкретных участках городских и областных ЛЭП с возможным, но не обязательным отключением электричества на указанных территориях", - говорится в сообщении компании.

Где могут отключить свет

19 октября ремонтные работы запланированы на улицах Абаканской, Баянаульской, Жангельдина, Мусоргского, Натарова, Нусупбекова и Потанина. Также в списке есть улицы Айтеке би, Гоголя, Исаева, Желтоксан и Курмангазы.

20 октября ограничения возможны на улицах Жандосова, Сатпаева, Туркебаева и Тургут Озала, а также в микрорайонах Шанырак-1 и Улжан-1.

21 октября работы затронут отдельные участки улиц Шевченко, Муканова, Жамбыла и Байзакова. В графике также указаны улицы Луганского, Бегалина и Ужгородская.

22 октября ремонт запланирован на улицах Богенбай батыра, Айманова, Толе би и Умбетбаева. Возможные ограничения также указаны для микрорайонов Самгау, Ак-Тобе и Алтай.

23 октября работы пройдут на отдельных участках улиц Досмухамедова, Казыбек би, Шарипова и Розыбакиева. В списке также значатся микрорайоны Карагайлы и Акжар.

В компании уточнили, что ремонт необходим для повышения качества электроснабжения и включает очистку проводов от посторонних предметов и частичную замену элементов сети.

Полный график с адресами и временем проведения работ опубликован на сайте АО "Алатау Жарык Компаниясы".

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