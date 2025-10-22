"На что похоже?": неоднозначный вид скульптуры стал поводом для шуток среди карагандинцев
Опубликовано:
В Караганде скульптуру "Аташка, апашка и их внук" перекрасили - теперь она вызывает у горожан совсем другие ассоциации. В управлении парками объяснили, что это единый стиль, передает eKaraganda.kz.
Изначально скульптура "Аташка, апашка и их внук", установленная в привокзальном сквере Сортировки, была однотонной. Позже ей придали полноценный облик - с прорисованными лицами, эмоциями и глубиной смысла.
Теперь же скульптуру вновь перекрасили в однотонный цвет, а ее форма стала напоминать кое-что неприличное.
Горожане негодуют: почему при плановой работе нельзя было сохранить или обсудить цветовую гамму, которая уже была принята горожанами и раскрывала идею скульптуры.
Управление парками отреагировало на возмущение карагандинцев и предоставило ответ. По информации ведомства, дело в том, что решение перекрасить композиции в золотисто-бронзовый цвет было принято для того, чтобы привести арт-объекты к единому стилю, который уже используется в других парках и общественных пространствах города.
"Это позволяет создать цельный визуальный облик и поддерживать объекты в аккуратном, ухоженном состоянии. Мы понимаем, что обновления иногда вызывают споры, но надеемся, что со временем новый образ сквера тоже станет узнаваемым и любимым", - ответили в управлении.
Споры новый образ скульптуры действительно вызвал немалые. И, к сожалению, узнаваемой она уже тоже стала. Однако то, с чем ее сравнивают теперь горожане - не лучший вариант. Карагандинцы даже в шутку спрашивают друг у друга: "А на что похоже?".
Ранее в Караганде местные жители пожаловались на то, что еще летом на некоторых улицах начали ремонт дорог и забросили. Работы затянули на месяцы, что приносит большие неудобства автовладельцам. В акимате утверждают, простоев нигде нет, работы идут полным ходом. Чиновники надеются на теплую погоду и обещают завершить ремонтную кампанию до 1 ноября.
В недавно открывшемся Almaty Museum of Arts сообщили, что всего за несколько дней работы зафиксировали около двух десятков случаев вандализма. На нескольких экспонатах и стенах музея появились надписи, нанесенные неизвестными. Реставраторы уже приступили к работе, чтобы вернуть экспонатам и зданию первоначальный вид.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2300229-na-chto-pohozhe-neodnoznachnyy-vid-skulptury-stal-povodom-dlya-shutok-sredi-karagandincev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах