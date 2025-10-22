"На что похоже?": неоднозначный вид скульптуры стал поводом для шуток среди карагандинцев

В Караганде скульптуру "Аташка, апашка и их внук" перекрасили - теперь она вызывает у горожан совсем другие ассоциации. В управлении парками объяснили, что это единый стиль, передает eKaraganda.kz.

Изначально скульптура "Аташка, апашка и их внук", установленная в привокзальном сквере Сортировки, была однотонной. Позже ей придали полноценный облик - с прорисованными лицами, эмоциями и глубиной смысла.

Теперь же скульптуру вновь перекрасили в однотонный цвет, а ее форма стала напоминать кое-что неприличное.

Горожане негодуют: почему при плановой работе нельзя было сохранить или обсудить цветовую гамму, которая уже была принята горожанами и раскрывала идею скульптуры.

Управление парками отреагировало на возмущение карагандинцев и предоставило ответ. По информации ведомства, дело в том, что решение перекрасить композиции в золотисто-бронзовый цвет было принято для того, чтобы привести арт-объекты к единому стилю, который уже используется в других парках и общественных пространствах города.

"Это позволяет создать цельный визуальный облик и поддерживать объекты в аккуратном, ухоженном состоянии. Мы понимаем, что обновления иногда вызывают споры, но надеемся, что со временем новый образ сквера тоже станет узнаваемым и любимым", - ответили в управлении.

Споры новый образ скульптуры действительно вызвал немалые. И, к сожалению, узнаваемой она уже тоже стала. Однако то, с чем ее сравнивают теперь горожане - не лучший вариант. Карагандинцы даже в шутку спрашивают друг у друга: "А на что похоже?".

