    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    "На что похоже?": неоднозначный вид скульптуры стал поводом для шуток среди карагандинцев

    Опубликовано:

    Скульптура "Аташка, апашка и их внук"
    Скульптура в Караганде. Фото: instagram.com/sortirovka_official

    В Караганде скульптуру "Аташка, апашка и их внук" перекрасили - теперь она вызывает у горожан совсем другие ассоциации. В управлении парками объяснили, что это единый стиль, передает eKaraganda.kz.

    Изначально скульптура "Аташка, апашка и их внук", установленная в привокзальном сквере Сортировки, была однотонной. Позже ей придали полноценный облик - с прорисованными лицами, эмоциями и глубиной смысла.

    Теперь же скульптуру вновь перекрасили в однотонный цвет, а ее форма стала напоминать кое-что неприличное.

    Горожане негодуют: почему при плановой работе нельзя было сохранить или обсудить цветовую гамму, которая уже была принята горожанами и раскрывала идею скульптуры.

    Управление парками отреагировало на возмущение карагандинцев и предоставило ответ. По информации ведомства, дело в том, что решение перекрасить композиции в золотисто-бронзовый цвет было принято для того, чтобы привести арт-объекты к единому стилю, который уже используется в других парках и общественных пространствах города.

    "Это позволяет создать цельный визуальный облик и поддерживать объекты в аккуратном, ухоженном состоянии. Мы понимаем, что обновления иногда вызывают споры, но надеемся, что со временем новый образ сквера тоже станет узнаваемым и любимым", - ответили в управлении.

    Споры новый образ скульптуры действительно вызвал немалые. И, к сожалению, узнаваемой она уже тоже стала. Однако то, с чем ее сравнивают теперь горожане - не лучший вариант. Карагандинцы даже в шутку спрашивают друг у друга: "А на что похоже?".

    Ранее в Караганде местные жители пожаловались на то, что еще летом на некоторых улицах начали ремонт дорог и забросили. Работы затянули на месяцы, что приносит большие неудобства автовладельцам. В акимате утверждают, простоев нигде нет, работы идут полным ходом. Чиновники надеются на теплую погоду и обещают завершить ремонтную кампанию до 1 ноября.

    В недавно открывшемся Almaty Museum of Arts сообщили, что всего за несколько дней работы зафиксировали около двух десятков случаев вандализма. На нескольких экспонатах и стенах музея появились надписи, нанесенные неизвестными. Реставраторы уже приступили к работе, чтобы вернуть экспонатам и зданию первоначальный вид.

