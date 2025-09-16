"Ущерб - миллионы тенге": вандалы испортили экспонаты в недавно открывшемся музее в Алматы

Almaty Museum of Arts сообщил о десятках случаев вандализма - музей открылся всего несколько дней назад, а на стенах и экспонатах уже появились надписи, передает NUR.KZ.

Информация об испорченных стенах и экспонатах появилась в Threads, пользователи сообщили, что музей открылся для посетителей 12 сентября, а 15 числа уже выявили случаи вандализма.

"Два дня подряд аншлаг, очереди и восторг. Но уже 15 сентября там зафиксировали первые случаи вандализма: царапины, надписи на стенах, поврежденный экспонат. Три дня между вдохновением и разочарованием", - написала пользователь Жанна Ильичева.

В музее подтвердили произошедшее. На официальной странице Almaty Museum of Arts в Instagram было опубликовано заявление.

Представители музея сообщили, что за несколько дней работы было зафиксировано около двух десятков случаев вандализма.

"На нескольких экспонатах и стенах музея появились надписи, нанесенные неизвестными. Это стало для нас большим огорчением. Каждый экспонат в музее - часть культурного и исторического наследия, которое принадлежит всем казахстанцам и должно сохраниться для будущих поколений", - сообщили в музее.

Реставраторы уже приступили к работе, чтобы вернуть экспонатам и зданию первоначальный вид.

В музее напомнили, что во время посещения важно следовать указаниям сотрудников, администрации и волонтеров.

"Фото и видеосъемка в музее разрешены не во всех залах. И полностью запрещена со вспышкой, для коммерческих целей и с использованием специального оборудования (штатив и тому подобное). Нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности", - отметили в заявлении.

Еще в музее высказались об ущербе.

"Ущерб предметам искусства мирового уровня оценивается в миллионы тенге", - заявила директор музея Татьяна Ходжаева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.