"Головная боль" Досаева: что будет с автовокзалом Сайран в Алматы

Замакима Алматы Бейбут Шаханов ответил на вопрос, что будет с автовокзалом "Сайран", который экс-аким города Ерболат Досаев называл своей "головной болью", передает NUR.KZ.

В конце прошлого года Досаев говорил о том, что акимат начинает переговоры с собственниками "Сайрана", чтобы вернуть его в коммунальную собственность. Однако Шаханов во время брифинга РСК заявил о том, что акимат пока не планирует выкупать автовкозал.

"Объект находится в частной собственности и его дальнейшее развитие мы будем рассматривать с учетом генерального плана города. Пока собственник с какими-либо предложениями не выходил, а обязать его проводить ремонт - мы понуждать кого-то в его частной собственности что-то делать не можем.

Тем не менее содержать его в порядке, обеспечивать благоустройство и комфорт посетителям мы будем требовать", - заявил замакима.

