Реконструкция Медеу: что изменится на знаменитом казахстанском катке

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал, началась ли реконструкция катка Медеу и какие именно работы предусмотрены в рамках модернизации, передает NUR.KZ.

Как рассказал Бейбут Шаханов, уже заключен договор с проектной организацией, которая будет заниматься реконструкцией катка.

"Параллельно мы начинаем проводить строительные работы, связанные с демонтажом существующих конструктивов, которые подлежат реконструкции. Основное направление - это, в первую очередь, сохранение исторического облика, потому что это наш исторический памятник, символ нашего города. Поэтому он будет сохранен.

Также мы планируем произвести некоторые улучшения вокруг комплекса. Будет дополнительно построена смотровая площадка, которая улучшит комфорт людям, посещающим комплекс Медеу. Также мы планируем восстановить исторический бассейн, который существовал изначально возле комплекса Медеу", - сообщил замакима во время брифинга в РСК.

Он добавил, что в рамках модернизации будет полностью обновлена инженерная система, в первую очередь, холодильное оборудование, которое позволит длительное время обеспечивать качественный лед.

"Естественно, также будут внедряться новые информационные технологии, которые позволят улучшить обслуживание и повысить комфорт посетителей комплекса. И мы надеемся, что по результатам наш символ Медеу станет одним из мировых спортивно-туристических мест", - рассказал Шаханов.

Он добавил, что работы начинаются этой осенью и будут завершены осенью 2027 года, что позволит открыть каток для посещений на сезон 2027-2028 годов.

Напомним, ранее премьер-министр Бектенов рассказывал, что реконструкция Медеу запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.

