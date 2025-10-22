Алматинцы требуют отменить платные парковки в спальных районах города

Жители Алматы требуют отменить платные парковки в спальных районах. Они создали петицию, а сбор голосов в ее поддержку продлится до 21 апреля следующего года, передает NUR.KZ.

Петиция с требованием об отмене введения платных парковок появилась на сайте epetition.kz. В описании сообщается, что в спальных районах Алматы повсеместно наблюдается установка дорожных знаков и табличек, обозначающих платность парковочных мест на улицах, обеспечивающих доступ к многоэтажным жилым домам, относящимся к вторичному жилью.

"Считаем данные действия со стороны уполномоченных государственных органов незаконными и нарушающими конституционные права граждан Республики Казахстан, поскольку вторичный жилой фонд города Алматы был возведен без учета нынешней плотности населения и роста количества автотранспорта.

Массовое строительство новых жилых комплексов привело к перегрузке городской инфраструктуры - как коммунальной (электро-, тепло-, водоснабжение, канализация), так и транспортной. Отсутствие альтернативных бесплатных или доступных парковочных зон, а также неразвитость транспортной сети создают дополнительные трудности для жителей города и снижают качество жизни", - говорится в петиции.

Также авторы добавили, что "решения о введении платных парковок принимаются без проведения обязательных публичных (общественных) слушаний, что противоречит принципам гласности и участия граждан в управлении делами местного сообщества, закрепленным в законодательстве Казахстана".

Как итог, жители требуют отменить введение платных парковок в спальных районах Алматы, а также демонтировать ранее установленные столбы и дорожные знаки, обозначающие платность парковки.

"При принятии дальнейших решений, касающихся инфраструктуры и использования городского пространства, соблюдать законность и проводить публичные (общественные) слушания с обязательным участием жителей соответствующих районов.

Мы, жители города Алматы, являясь добросовестными налогоплательщиками и законопослушными гражданами Республики Казахстан, выражаем обеспокоенность нынешней ситуацией и призываем уполномоченные государственные органы к справедливости, открытости и ответственному подходу в управлении городом", - заключили авторы петиции.

Напомним, ранее сообщалось, что новые парковочные зоны в Алматы будут платными, и разместят их на самых загруженных улицах в четырех районах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.