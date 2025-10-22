Алматинцы требуют отменить платные парковки в спальных районах города
Опубликовано:
Жители Алматы требуют отменить платные парковки в спальных районах. Они создали петицию, а сбор голосов в ее поддержку продлится до 21 апреля следующего года, передает NUR.KZ.
Петиция с требованием об отмене введения платных парковок появилась на сайте epetition.kz. В описании сообщается, что в спальных районах Алматы повсеместно наблюдается установка дорожных знаков и табличек, обозначающих платность парковочных мест на улицах, обеспечивающих доступ к многоэтажным жилым домам, относящимся к вторичному жилью.
"Считаем данные действия со стороны уполномоченных государственных органов незаконными и нарушающими конституционные права граждан Республики Казахстан, поскольку вторичный жилой фонд города Алматы был возведен без учета нынешней плотности населения и роста количества автотранспорта.
Массовое строительство новых жилых комплексов привело к перегрузке городской инфраструктуры - как коммунальной (электро-, тепло-, водоснабжение, канализация), так и транспортной. Отсутствие альтернативных бесплатных или доступных парковочных зон, а также неразвитость транспортной сети создают дополнительные трудности для жителей города и снижают качество жизни", - говорится в петиции.
Также авторы добавили, что "решения о введении платных парковок принимаются без проведения обязательных публичных (общественных) слушаний, что противоречит принципам гласности и участия граждан в управлении делами местного сообщества, закрепленным в законодательстве Казахстана".
Как итог, жители требуют отменить введение платных парковок в спальных районах Алматы, а также демонтировать ранее установленные столбы и дорожные знаки, обозначающие платность парковки.
"При принятии дальнейших решений, касающихся инфраструктуры и использования городского пространства, соблюдать законность и проводить публичные (общественные) слушания с обязательным участием жителей соответствующих районов.
Мы, жители города Алматы, являясь добросовестными налогоплательщиками и законопослушными гражданами Республики Казахстан, выражаем обеспокоенность нынешней ситуацией и призываем уполномоченные государственные органы к справедливости, открытости и ответственному подходу в управлении городом", - заключили авторы петиции.
Напомним, ранее сообщалось, что новые парковочные зоны в Алматы будут платными, и разместят их на самых загруженных улицах в четырех районах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2300178-almatincy-trebuyut-otmenit-platnye-parkovki-v-spalnyh-rayonah-goroda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах