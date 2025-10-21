В Астане прошли общественные слушания по тарифу на водоснабжение

ГКП "Астана су арнасы" подало заявку в Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК на повышение тарифов на воду - сегодня состоялись публичные слушания, передает МИА "Казинформ".

В Астане прошли публичные слушания по заявкам ГКП "Астана су арнасы" на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), отвода и очистки сточных вод, водоснабжения по магистральным трубопроводам (техническая вода) на 2026-2030 годы.

Как сообщила на слушаниях начальник планово-экономического отдела ГКП "Астана су арнасы" Назира Смаилова, в настоящее время по услуге "питьевая вода" действует средний тариф 158 тенге за кубометр без НДС. В 2026 году планируется рост на 68 тенге или 43%.

По услуге "отвод и очистка" действует средний тариф 174 тенге за кубометр, планируется рост на 77 тенге или 44%. По технической воде действует тариф 53 тенге за один кубометр, планируется рост на 7 тенге или 12%.

"С 2027 по 2030 годы ежегодный рост тарифов прогнозируется в пределах уровня инфляции 11%", - добавила Смаилова.

Уточняя цифры в разрезе по группам потребителей, спикер сообщила, что в частности по питьевой воде для населения действует тариф 94 тенге за кубометр, планируется рост на 41 тенге или на 43%.

Для теплоснабжающих организаций действующий тариф - 258 тенге за кубометр, планируется рост на 110 тенге или на 43%. Для бюджетных организаций и юридических лиц действует тариф 358 тенге за кубометр, планируется рост на 145 тенге или на 41%.

"По услуге "отвод и очистка стоков" для населения действующий тариф - 102 тенге за кубометр. Планируемый рост - 43 тенге или 44%. Для теплоснабжающих организаций, соответственно, 311 тенге за кубометр, рост на 137 тенге или на 44%. Для бюджетных организаций и юридических лиц - 300 тенге за кубометр, планируется рост на 162 тенге или на 43%", - дополнила начальник ПЭО.

Среди причин планируемого повышения тарифов спикер назвала, во-первых, фонд оплаты труда - влияние на тариф 19%, а также материальные затраты, увеличение имущественного комплекса, рост цен на товары и услуги, электроэнергию, налоги и другие платежи в бюджет, услуги сторонних организаций и другие.

Напомним, мы писали, что в Казахстане введены правила, согласно которым местные исполнительные органы могут самостоятельно устанавливать тариф на питьевую воду для населения.

При этом при превышении нормы в 140 литров воды на человека казахстанцы будут платить за превышающий объем на 30% больше установленного размера тарифа.

Также напомним, о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина - он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким".

