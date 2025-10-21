"Мафия": иностранец возмутился проверкой в аэропорту Алматы (видео)

Гражданин Молдовы пожаловался на действия со стороны сотрудников полиции и пограничной службы в аэропорту Алматы - в ДП на транспорте прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике 100baksoff в Instagram.

"Мафия, мафия, мафия. Я думаю, у вас очень большая коррупция", - возмущается мужчина на видео.

Гражданин Молдовы выразил недовольство действиями во время проверки в аэропорту Алматы. По его словам, отношение к туристам оставляет желать лучшего. Он также обратился к президенту Казахстана с просьбой обратить внимание на культуру обслуживания иностранных гостей и имидж страны в глазах туристов.

Мужчина на видео, который представился Игорем, заявил, что столкнулся с коррупцией. Он также заявил, что при оформлении документов у него якобы сломали велосипед и изъяли паспорт.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ прокомментировали случившееся.

"Проведенной проверкой установлено, что при прохождении пограничного контроля у данного гражданина в паспорте были выявлены несоответствия - отсутствовали отдельные страницы. В связи с этим он был направлен для уточнения данных и проведения углубленной проверки", - заявили в ведомстве.

Факт нарушения подтвердился, подчеркнули в ДП.

"По остальным доводам, изложенным в публикации, также проведена проверка. Каких-либо конфликтных ситуаций с сотрудниками полиции не установлено. Информация о повреждении велосипеда и других обстоятельствах не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Иностранному гражданину были разъяснены нормы законодательства, проведена профилактическая беседа. Подчеркивается, что после разъяснений он полностью осознал ситуацию и признал законность действий представителей государственных органов.

Также мужчина записал видео, где сообщил, что инцидент был исчерпан и претензий к полицейским он не имеет. Он также отметил, что полицейские оказали ему содействие в решении выявленных проблем.

Ранее полицейские спасли иностранца от потери почти миллиона тенге в аэропорту Алматы. Гражданин Китая по ошибке перевел деньги незнакомому человеку, находясь в зоне досмотра пассажиров перед вылетом. Не зная языка, он оказался в крайне сложной ситуации.

