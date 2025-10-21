jitsu gif
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Под градом пуль: как бойцов элитного казахстанского спецназа принимали в "краповые береты"

    Опубликовано:

    Испытания "Краповый берет"
    Испытания "Краповый берет". Кадр из видео: Национальная гвардия МВД РК

    В Национальной гвардии показали, как бойцы элитного спецназа "Беркут" проходили испытания на получение краповых беретов, передает NUR.KZ. Их удалось получить и двум родным братьям.

    В городе Алатау прошли испытания "Краповый берет - 2025". В них приняли участие около ста военнослужащих подразделения специального назначения "Беркут".

    По данным Нацгвардии, в этом году испытание было непростым: бойцы преодолели марш-бросок длиной 65 километров с множеством препятствий. На первом этапе более 30 претендентов не справились с нормативами и были сняты с испытаний.

    Среди претендентов на берет оказались и родные братья. Старший из братьев участвовал в испытании уже в третий раз. После двух неудачных попыток он собрал всю волю в кулак, чтобы достичь цели. Его младший брат испытывал свои силы впервые.

    "Для нас краповый берет - это не просто головной убор. Это честь и гордость. Чтобы заслужить право его носить, нужно работать над собой день и ночь, отдавая все силы. Особенно тяжёлым оказался второй этап. Но я терпел, сколько мог. Мы с братом были в разных группах, и я старался быть для него примером", - рассказал старший из братьев.

    Основе этапы включали в себя задания "Преодоление водных и болотистых участков", "Рытье окопа", "Ползание по-пластунски", "Перенос раненого товарища" и "Прохождение через задымленную зону".

    "Чтобы стать обладателем крапового берета, одних силы и ловкости недостаточно. Здесь каждое движение, каждая секунда, каждое решение оценивается как момент между жизнью и смертью.

    В решающий день испытаний бойцы, преодолевшие длинный путь, выполняли нормативы по транспортировке боеприпасов и прохождению полосы препятствий в паре. Под градом пуль они стреляли из оружия, которое сопровождало их на протяжении всех испытаний. В завершение участников ожидали поединки - рукопашные схватки друг с другом", - рассказали в Нацгвардии.

    По итогам испытаний 13 военнослужащих получили свои краповые береты из рук заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

    "Сегодня мы с братом оба стали обладателями краповых беретов. Для нашей семьи это особое событие. Для меня этот берет - символ братства и единства", - отметил боец спецподразделения, впервые прошедший испытание.

    В этом году испытание на краповый берет проводили уже в 25 раз.

    Ранее мы писали, как в Казахстане принимают в "краповые береты". Кроме того, видео жесткого поединка претендентов на краповый берет приходилось объяснять работникам Нацгвардии.

