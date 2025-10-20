Воду, отопление и электричество отключат во вторник по нескольким адресам в Астане
В Астане в связи с проводимыми работами в коммунальной сфере во вторник, 21 октября, по нескольким адресам отключат воду, отопление и электричество, передает NUR.KZ со ссылкой на iKomek.
Как сообщается в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в связи с работами в коммунальной сфере 21 октября ожидаются временные отключения комуслуг в столице.
Адреса, где временно отключат горячую воду и отопление:
Адреса, где временно отключат водоснабжение:
Адреса, где временно отключат электроэнергию:
Добавим, также сегодня сообщалось, что и в Алматы в ночь со среды на четверг в ряде микрорайонов отключат холодную воду в связи с работами на инженерных сетях.
Еще в АО "Алатау жарык компаниясы" предупредили потребителей мегаполиса о запланированных отключениях света в течение всей недели.
