Воду, отопление и электричество отключат во вторник по нескольким адресам в Астане

В Астане в связи с проводимыми работами в коммунальной сфере во вторник, 21 октября, по нескольким адресам отключат воду, отопление и электричество, передает NUR.KZ со ссылкой на iKomek.

Как сообщается в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в связи с работами в коммунальной сфере 21 октября ожидаются временные отключения комуслуг в столице.

Адреса, где временно отключат горячую воду и отопление:

Адреса, где временно отключат водоснабжение:

Адреса, где временно отключат электроэнергию:

Добавим, также сегодня сообщалось, что и в Алматы в ночь со среды на четверг в ряде микрорайонов отключат холодную воду в связи с работами на инженерных сетях.

Еще в АО "Алатау жарык компаниясы" предупредили потребителей мегаполиса о запланированных отключениях света в течение всей недели.

