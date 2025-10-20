72 гектара земель из элитной части Алматы вернули в госсобственность

В собственность государства возвращены участки в 72 гектара сельскохозяйственных земель, расположенные в элитной части города, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщается в публикации, прокуратура Алматы добилась возврата в собственность государства сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания.

"Проверкой установлено, что участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана", - отмечает ведомство.

По иску прокуратуры 16.07.2025 года специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил требования о возврате земель государству. 2.10.2025 года апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.

Таким образом, земельные участки стоимостью 5,9 млрд тенге возвращены в государственную собственность.

Напомним, ранее в Алматинской области вернули государству несколько земельных участков. В их числе территории, принадлежащие лицам с громкими фамилиями - среди них экс-чиновники Казахстана и лица из списка Forbes.

До этого в Алматы в собственность государства вернули земли площадью более 840 гектаров, стоимость которых оценивается в 54 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.