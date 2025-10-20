"Не в магазинах у дома": сенатор высказался о продаже спиртных напитков в Казахстане
Сенатор, а в прошлом вице-министр внутренних дел Марат Кожаев, в кулуарах палаты высказал свою позицию относительно запрета продажи спиртных напитков, передает корреспондент NUR.KZ.
Марат Кожаев отметил, что выступает не за запрет или ограничение продажи спиртных напитков в целом.
"Есть вопрос по упорядочению продажи спиртных напитков. Да, было предложение министра внутренних дел о том, что эти напитки должны продаваться в специализированных местах, не в общих магазинах у дома - я это поддерживаю", - отметил сенатор.
Ранее мы писали, что в МВД предложили ограничить продажу спиртных напитков в заведениях.
А Марат Кожаев уже также высказывался о более жестком порядке продажи алкоголя в Казахстане. Он считает, что проблем с реализацией спиртных напитков не будет, если бизнес получит лицензию и выстроит торговлю в соответствии с установленными государственными требованиями.
